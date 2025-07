Vainoharhaa Venäjällä: Tärkeässä tehtaassa pelätään myrkytystä

Yksi Venäjän suurimmista ajoneuvovalmistajista, KAMAZ, on ottanut käyttöön tiukan ruokakiellon työntekijöilleen tehdasalueellaan. Taustalla on pelko ukrainalaisten sabotaasista.

Asian nosti esiin viestipalvelu X:ssä Chris Owen, joka on brittiläinen historioitsija ja kirjailija.

Työntekijät eivät enää saa tuoda työpaikalle kaupasta ostettua tai tilattua ruokaa, koska viranomaisten mukaan riski joukkomyrkytyksestä on kasvanut. Asiasta raportoi tehtaan oma julkaisu Vesti KAMAZ.

Rajoitukset koskevat kaikkia ulkopuolelta tuotavia ruokia – sekä kaupoista ostettuja että verkosta tilattuja. Poikkeuksena ovat ainoastaan kotona valmistetut ruoat, jotka on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.

Myös teollisuustuotteiden tuomista työpaikalle on rajoitettu, elleivät ne ole suoraan työtehtäviin liittyviä.

– On kerrottu tapauksista, joissa Venäjän miehitysjoukoissa Ukrainassa on kuollut tai loukkaantunut sotilaita myrkytetyn ruoan tai veden seurauksena – todennäköisesti ukrainalaisen kapinallisten toimesta. Tällaisia tapauksia ei ole kuitenkaan havaittu Venäjän alueella, Owens kirjoittaa.

1/ Workers at the giant KAMAZ vehicle plant in Naberezhnye Chelny, Russia, have been banned from bringing in purchased food due to fears of being poisoned by Ukrainians. The move likely reflects increasing official paranoia about Ukrainian sabotage attacks deep inside Russia. ⬇️ pic.twitter.com/f6sH7Sclsu

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 5, 2025