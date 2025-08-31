Vain kolme prosenttia ukrainalaisista suostuisi tulitaukoon ilman turvatakuita

Valtaosa ukrainalaisista ei hyväksyisi tulitaukoa ilman turvatakuita Euroopan mailta ja Yhdysvalloilta, kertoo Ukrainska Pravda.

Vastaajista 75 prosenttia suostuisi tulitaukoon turvatakuut saatuaan. Sen sijaan 19 prosenttia ei suostuisi tulitaukoon missään tilanteessa. Vain kolme prosenttia suostuisi tulitaukoon ilman mitään ehtoja.

Yleisesti vastaajat ovat kuitenkin tulitauon kannalla. 59 prosenttia vastaajista kannattaa neuvottelujen jatkamista tulitauon aikaansaamiseksi, kun taas 13 prosenttia kannattaa sodan jatkamista siihen asti, että rintamalinjat ovat samat kuin vuoden 2022 alussa. 20 prosenttia haluaisi taas jatkaa sotaa siihen asti, että Krimin niemimaa ja koko Itä-Ukraina on vapautettu.

Sen sijaan suoria neuvotteluita Venäjän kanssa pitää parhaana vaihtoehtona vain joka viides vastaajista. 62 prosenttia uskoo, että mukana on oltava myös muita maita, ja 11 prosenttia tyrmää kaikki neuvottelut.

Turvatakuista tärkeimpinä pidettiin asevoimien rahoittamista ja asetoimitusten jatkamista (52 prosenttia vastaajista). Toiseksi tärkeimpänä pidettiin liittolaisten sitoutumista Ukrainan puolustamiseen mahdollisen konfliktin syttyessä (48 prosenttia vastaajista).

Lisäksi 44 prosenttia vastaajista odotti, että liittolaiset partioisivat Ukrainan ilma- ja merialueita osana turvatakuita.

Kyselytutkimus tehtiin elokuun 21. ja 23. päivän välillä, ja siihen osallistui yhteensä 1 600 ihmistä. Kyselytutkimuksen virhemarginaali on 2,5 prosenttia.