”Vaihtoehdot ovat parempia kuin barbaarisen sodan aloittanut diktaattori”

Ukrainan kannattaisi nyt iskeä toden teolla Venäjän rajojen sisäpuolelle päättääkseen Vladimir Putinin valtakauden, Britannian armeijan 1. Kuninkaallisen panssarirykmentin entinen komentaja, eversti Hamish de Bretton-Gordon kirjoittaa Telegraph-lehdessä.

Miehen arvion mukaan Wagner-joukkojen juhannusviikonlopun kapina osoittaa, että Venäjän asevoimat vaikuttavat olevan täysin sitoutuneita ja takertuneita Itä-Ukrainaan.

– Moskovan epätoivoinen valmistautuminen kaupunkiin kohdistuvaa hyökkäystä varten oli osoitus Kremlin nopean vastauksen joukkojen puutteesta. Nyt satojen eliittijoukkojen kerrotaan tulleen siirretyksi pois etulinjasta poliittisen eliitin suojelemista varten, de Bretton-Gordon kirjoittaa.

Hänen mukaansa Venäjän asevoimat ovat jääneet voimakkaasti rajoittuneiden joukkojen, kuten varusmiesten, kannattelemiksi. Nämä joukot ovat parhaimmillaan staattisissa puolustuslinjoissa, mutta mikäli Ukraina hyökkäisi ”ilman valtioiden rajoja”, he olisivat everstin mukaan pulassa.

Tämä todennäköisesti johtaisi ydinaseilla uhkailuun, mutta sitä de Bretton-Gordon pitää silkkana bluffina.

– Venäjän sotilasdoktriini olisi jo mahdollistanut ydinaseiden käytön jo silloin, kun Ukraina iski Venäjään liitettyyn Donbassiin. Hän ei tehnyt mitään. Hän ei ole tehnyt mitään, vaikka Ukraina on vapauttanut alueita, jotka Venäjä miehitti vuonna 2014, eversti huomauttaa.

– Ja jos Putinin punainen viiva on muka Nato-aseiden tuonti Venäjän rajojen sisäpuolelle, niin sekin on jo tehty. Belgorodiin tehdyssä iskussa käytettiin amerikkalaista, belgialaista ja tshekkiläistä kalustoa. Länsi ei ollut tästä järin onnellinen, mutta on merkittävää, ettei Kreml vastannut niin kuin on uhannut, hän jatkaa.

Putinin seuraajan on varoiteltu olevan mahdollisesti jopa häntäkin vaarallisempi. De Bretton-Gordon toteaa ennakkotapaukset osoittavan, ettei asia todennäköisesti ole niin.

– Teimme tämän virheen jo aiemmin Irakissa, kun annoimme Saddam Husseinin pysyä vallassa. Valtaosa vaihtoehdoista on parempia, kuin barbaarisen hyökkäyssodan aloittanut diktaattori. Hänen seuraajansa voi olla huonompi Venäjälle, mutta en usko, että hän on huonompi meille.