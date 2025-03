Vahvistus Ukrainan rajalta: USA:n asekuljetukset ovat pysähtyneet

Puolasta tulevien tietojen mukaan amerikkalaisia asekuljetuksia ei enää mene Ukrainaan.

– Yhdysvalloista ilmoitettiin tänään päätöksistä lopettaa amerikkalainen apu Ukrainalle ja mahdollisesti alkaa vapauttaa Venäjää Yhdysvaltain puolelta pakotteista (…) rajalta Jasionkan keskuksestamme tulevat tiedot vahvistavat Yhdysvaltain antamat ilmoitukset, Puolan pääministeri Donald Tusk totesi tänään Puolan hallituksen kokouksen alla TVN:n mukaan.

Jasionkan lentokenttä on Ukraina-tuen keskus. Sitä kautta virtaa kymmenien maiden ase- ja kalustoapua puolustajalle.

Julkisuudessa kiersi vielä aamulla ukrainalaistietoja, joiden mukaan amerikkalaisten tuessa ei oltu havaittu muutosta.

Tusk kirjoitti aiemmin tänään X-palvelussa, että vahva ja länsimielinen Ukraina, joka kykenee puolustamaan itseään Venäjän aggressiolta, merkitsee vahvempaa ja turvallisempaa Puolaa.

– Tällä on eniten merkitystä poliittisessa myllerryksessä ja kasvavassa kaaoksessa, Tusk jatkoi.

Hänen mukaansa kaikki, jotka kyseenalaistavat nämä totuudet avittavat Venäjän diktaattori Vladimir Putinia voittoon.

Suwerenna, prozachodnia i zdolna do obrony przed rosyjską agresją Ukraina oznacza Polskę silniejszą i bezpieczniejszą. W politycznym zamieszaniu i narastającym chaosie właśnie to się liczy najbardziej. Kto kwestionuje tę oczywistą prawdę, przyczynia się do tryumfu Putina. Jasne?

— Donald Tusk (@donaldtusk) March 4, 2025