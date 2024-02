”Vahinko on sama kuin kaikki Suomen Teslat polttaisi poroksi” – lakkoja jo 36 päivänä alle puolessa vuodessa

– Poliittiset lakot ovat aiheuttaneet viime syksyn ja alkuvuoden aikana jo noin puolen miljardin euron menetykset talouteen. Ensi viikolle ilmoitetut uudet lakot uhkaavat kasvattaa laskua entisestään, kirjoittaa EK:n yhteyspäällikkö Lauri Vuori X-alustalla.

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus viittaa EK:n toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen haastatteluun Kauppalehdessä, jonka mukaan aiemman, yhteensä puolen miljardin euron päälle ensi viikon lakot maksavat noin 250 miljoonaa euroa. Lakkojen yhteenlaskettu hintalappu huitelee siis jo 750 miljoonassa eurossa.

– Vahinko vastaa samaa kuin KAIKKIEN 20000 Suomeen rekisteröidyn Teslan polttaminen poroksi. Ei auta Suomen taloutta tai työllisyyttä, Brotherus toteaa.

SAK:n ylläpitämästä lakkokalenterista ilmenee, että vajaan puolen vuoden aikana lakkoja on ollut 36 päivänä. Sunnuntaista alkaa uusia työtaisteluja, kun elintarviketeollisuudessa ja Fazerin myymäläleipomoissa alkavat kahden ja kolmen vuorokauden mittaiset poliittiset lakot.

Maanantaina puolestaan koko maan junaliikenne seisahtuu jälleen vuorokaudeksi Rautatiealan Unionin poliittisen lakon vuoksi.

Kaikkiaan uusia ilmoitettuja lakkoja on ensi viikolla joka päivä perjantaihin asti, keskiviikosta alkaen vaikutuksia on muun muassa vesi- sekä ydinvoimaloihin, joissa työnseisausten piirissä on yhteensä 6000 megawatin tuotanto.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ihmettelee viime aikoina ay-liikkeen taholta usein kuultuja lauseita, kuten että säästöjä tarvitaan ja ”työmarkkinoita pitää uudistaa mutta ei näin”.

– Näitä hokemia esittävät ovat juuri olleet itse hallituksessa – ilman minkäänlaisia säästöjä, ilman minkäänlaisia työmarkkinauudistuksia, Purra sanoo X-päivityksessään.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi X-alustalla, että olisi toivonut, että työmarkkinauudistuksia vastustetaan ”faktalla eikä fiktiolla”. Yrittäjät julkaisi tänään 20 kohdan listan ay-liikkeen vääristä väitteistä, joita on käytetty perustelemaan lakkoilua ja uudistusten vastustamista.

