Vähän Tamperetta suurempi saari saa maailman tehokkaimman ohjustorjunnan

Guamin saaren Tyynenmeren Mariaanien saariryhmässä merkitys on korostunut Kiinan uhan kasvaessa. Pentagon suunnittelee tekevänsä Guamista muutamassa vuodessa maailman suojatuimman paikan.

Saaren suojaamiseksi Yhdysvaltain ohjuspuolustusvirasto kaavailee saarelle 20:tä uutta paikkaa, joihin olisi mahdollista sijoittaa ilma- ja ohjustorjuntajärjestelmiä, kuten THAAD, Aegis Ashore, Patriot, Typhon ja Enduring Shield, sekä tutkajärjestelmiä, joilla katetaan kaikki suunnat saaren ympärillä. Guamin ilma- ja ohjustorjunnasta suunnitellaan monikerroksista kokonaisuutta, jossa jokaisella järjestelmällä on omat tehtävänsä. THAAD, Aegis, Patriot ja Typhon torjuvat ballistisia ja risteilyohjuksia sekä ilma-aluksia, kun taas Enduring Shield on täydentävä kyky erityisesti risteilyohjuksia ja drooneja vastaan.

Yhdysvaltain maavoimat suunnittelee asentavansa saarelle ainakin neljä AN/TPY-6-kaukovalvontatutkaa, joita on käytössä myös Alaskan ohjuspuolustuksessa. Patrioteja tukee ainakin kolme LTMADS-tutkaa ja lähivalvontaan (enintään 40 kilometriä) kaavaillaan AN/MPQ-64 Sentinel -tutkia. Saarelle ollaan sijoittamassa vähintään 11 tutka-asemaa.

Suunnitelma ei kuitenkaan ole mutkaton, ja sen toteuttaminen vaatii Yhdysvaltojen kokoiseltakin supervallalta sekä resursseja että aikaa. Kuluvan vuoden loppuun mennessä rahaa käytetään reilut 500 miljoonaa dollaria. Budjetoidut kustannukset pelkästään ensi vuodeksi ovat 1,24 miljardia. Koko puolustuksen on määrä olla valmis vuonna 2026 ja sen loppusumman täytyy mahtua Yhdysvaltain Tyynenmeren puolustuksen vähän yli 20 miljardin dollarin budjettiraamiin vuosille 2022–26.

Lisäksi esimerkiksi Aegis Ashore täytyy erikseen rakentaa, koska se on vain merivoimien aluksiin suunnitellun Aegis Mk.41:n maalle sijoitettu versio. Jotkut järjestelmät ovat vielä tuotantovaiheessa, kuten Typhon, jonka ensimmäinen patteri otettiin käyttöön vasta kuluvana vuonna ja jonka päätarkoitus on toimia maan pinnalta laukaistavien Tomahawk-risteilyohjusten laukaisulavettina. Ilma- ja ohjustorjuntatehtävissä sen ohjukset ovat tyyppiä SM-6. AIM-9X Sidewinder -ohjuksia sylkevän Enduring Shieldin operatiivinen arviointi on viivästynyt ja tulossa vasta alkuvuodesta 2025.

Guam on vähän Tamperetta suurempi. Ukraina on yli 1 000 kertaa suurempi kuin Guam. Mitä niiden täydellinen suojaaminen ohjuksilta tulisi maksamaan? Jos suojeltaisiin vain Ukrainan kaupungit, niitäkin on 461, joiden lisäksi on 882 kaupunkimaista asutuskeskusta ja yli 28 000 maaseutukylää. On selvää, ettei mikään ilmatorjunta riitä ratkaisemaan Ukrainan siviilien suojelua. Tarvitaan muita keinoja.