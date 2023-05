Väestötiedot paljastivat shokkitappiot Ukrainassa: Piikki nuorten miesten kuolemissa

Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen nostaa esille, kuinka vuoden 2022 venäläistilastot osoittavat selvästi Ukrainaa vastaan käytävän hyökkäyssodan väestötieteellisen vaikutuksen Venäjälle.

– Sota on jokaisen ikävuosina 20–24 kuolleen venäläisen toiseksi yleisin kuolinsyy, huomauttaa Owen.

Owen viittaa Ljudi Baikala -lehteen, joka on kertonut, että Venäjän valtiollisen tilastokeskuksen Rosstatin mukaan vuonna 2022 Venäjällä kuoli 1 905 778 ihmistä.

– Riippumattomat sosiologit ovat todenneet nuorten miesten keskkuudessa tavanomaista huomattavasti suuremman kuolleisuuden, lisää Owen.

Lehti ei ottanut huomioon ikäryhmää 18–29 vanhempia ikäluokkia, koska niitä vääristävät koronan aiheuttamat ylikuolemat.

Viime vuonna ikäluokkaan 20–24–vuotiaat kuuluvista vainajista puolet oli saanut surmansa sotatoimialueella.

Ljudi Baikalan selvityksen mukaan tähän ikäluokkaan kuuluvien koronaan liittymätön ylikuolleisuus oli vuoden 2022 maaliskuussa 13 500, kun helmikuussa vastaava luku oli ollut nolla.

Tämä lukema täsmää esimerkiksi Naton arvioon, jonka mukaan Venäjä menetti 7000–15000 miestä ensimmäisen sotakuukauden aikana.

– Nämä lukemat eivät ole ristiriidassa niiden tappiolukemien kanssa, jotka on saatu avoimista lähteistä, kuten sukulaisilta (Venäjän hallitus salaa omat lukemansa).

Venäjän virallista lukua pitää alhaisena se, ettei monia kuolemia ole julkisesti ilmoitettu.

– Eikä monien sodassa kaatuneiden ruumiita ole haettu, joten heidät lasketaan edelleen taisteluissa kadonneiksi.

