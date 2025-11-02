KSML: Lasten määrä romahtaa Suomessa – ”Näistä asioista on puhuttava”

Vastasyntyneiden määrä laski Suomessa vuosina 2010–2024 kaikilla seutukunnilla, ja peruskoululaisten määrä vähenee vuosina 2024–2032 noin 96 000 lapsella. Väheneminen koskee lähes jokaista kuntaa, kertoo Keskisuomalainen.

Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Susanna Huovinen haluaa herätellä Suomen kuntia laadukkaan perusopetuksen turvaamiseen lapsimäärän vähetessä.

– Tilanne on kansalaisellekin epäreilu, jos hän ei tiedä, mikä on koulutilanne kunnassa, kun hänen vastasyntynyt lapsensa tulee kouluikään. Mitä poliittinen päättäjä sanoo hänelle, mitä hän voi luvata? Näistä asioista on puhuttava, hän sanoo.

– Opetuksen järjestämisessä ollaan vakavan paikan edessä. Suomessa tulee jatkossakin olemaan lapsia ja nuoria hyvin pitkien etäisyyksien päässä keskuksista. Samaan aikaan meitä haastaa osaamistaso: meidän pitäisi saada jokainen lapsi paitsi onnelliseksi ja hyvinvoivaksi, myös koulutetuksi, osaavaksi ja kykeneväksi tuomaan lisäarvoa yhteiskuntaan, Huovinen lisää.

Sivistykselliset perusoikeudet ovat perustuslaillinen oikeus. Mutta ratkaistavana on, miten tasapainotellaan oikeuksien, väestökehityksen ja talouden reunaehtojen kanssa.

Kuntaliiton sekä FCG:n ja MDI:n laatimat skenaariot osoittavat, että kaikissa kolmessa tarkastellussa mallissa asukasmäärä laskee tulevaisuudessa.