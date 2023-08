Vaarallinen sääilmiö voi olla tulossa Suomeen

Sääennusteiden mukaan erittäin voimakas matalapaine tuo Suomeen vaarallisia sääilmiöitä ensi viikon alussa, Foreca kertoo. Vaaran mahdollisuutta on niin ukkosissa, sateissa, tuulissa kuin kuumuudessakin.

– Nyt näkyy ensi viikon alun sääkartoilla matalapaine, jonka kaltaista en muista 15 vuoden meteorologin urallani aiemmin nähneeni, Forecan meteorologi Joanna Rinne kirjoittaa blogissa.

Lännestä saapuva matalapaineen keskus yhdistyy viikonloppuna Keski-Euroopan yllä itäiseen helleilmamassan reunan säärintamaan. Matalapaineen ja kuuman, epävakaisen ilman yhdistelmästä saattaa syntyä paketti, joka tuo Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan useita vaarallisia sääilmiöitä.

Matalapaineen keskuksen syntymiseen ja voimakkuuteen liittyy Rinteen mukaan paljon epävarmuutta.

– Ei ole millään tavoin vielä varmasti sanottua, että se toteutuu ainakaan niin rajuna kuin viimeiset kaksi sääennustemalliajoa ovat näyttäneet. Silti, vaikka on vielä täysin mahdollista, että näin rajut sääilmiöt jäävät toteutumatta, matalapainetta on syytä pitää silmällä, sillä jos tämänhetkinen ennuste toteutuu, matalapaineeseen liittyvät sääilmiöt voivat aiheuttaa pahojakin ongelmia.

Ensi viikon alun mahdollinen “supermatalapaine” voi tuoda mukanaan hyvinkin rajuja ukkosia. Matalapaineen syntyessä pohjoisenpuoleinen viileä ilmamassa ja kaakonpuoleinen erittäin helteinen ilmamassa kohtaavat toisensa, ja matalapaineen keskus pääsee vahvistumaan viileän ja paahtavan ilman rajavyöhykkeellä.

– Ilmassa on runsaasti kosteutta, lämpöä ja epävakautta. Ukkosen todennäköisyyttä ennustavat kartat helottavat Suomessakin punaisella laajalla alueella. Vielä on liian aikaista pohtia mahdollisten ukkosten reittejä Suomessa; matalapaineen keskuksen ennuste ja ylipäänsä toteutumisen todennäköisyys on vielä liian epävarmaa, Rinne kertoo.

Jos ennuste toteutuisi sellaisenaan, kun se nyt nähdään, matalapaineen ukkosten syntyolosuhteissa olisi Rinteen mukaan samankaltaisuuksia Yhdysvaltain keskilännen voimakkaisiin ukkosiin.

– Ukkosten kohdalla olisi syytä siis varautua runsaaseen salamointiin, rankkasateisiin, voimakkaisiin ukkospuuskiin, rakeisiin sekä tuhoisiin tuuli-ilmiöihin kuten syöksyvirtauksiin ja trombeihin eli tornadoihin. Ukkosrintaman yhteydessä voisi hyvinkin muodostua myös supersolu-ukkosia.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan Venäjällä oleva kuuma ilmamassa pääsee ensi viikon alussa leviämään matalapaineen yhteydessä myös Suomeen.

Sen takia maanantain sääkartoilla näkyy Rinteen mukaan nyt erikoinen yhdistelmä.

– Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on laajalla alueella 28–30 astetta, mutta samaan aikaan sää on auringon paistaessa tuulista – tuulenpuuskat ovat niin voimakkaita, että jopa paikalliset tuulituhot ovat mahdollisia. Puuskien voimakkuus voi olla maa-alueilla 15–19 m/s luokkaa suuressa osassa Suomea helteisessä säässä.

Heinäkuu on suuressa osassa Suomea ollut sateinen, ja ennustettu matalapaine ei ainakaan helpota sadetilannetta. Tämänhetkisessä ennusteessa Suomen kolmen vuorokauden sademäärä sunnuntaista tiistaihin on paikoin 25–50 millimetriä.

– Sadetta tulee siis runsaasti, mutta määrät voisivat jäädä vähäisemmäksi kuin 28.–29.7. viikonlopun sateissa.

Rankoissa ukkosissa sadetta voi kuitenkin tulla suuri määrä lyhyessä ajassa. Taajamassa vedenkuljetusjärjestelmä ei välttämättä ehdi pysyä vedentulon mukana.

Rinne muistuttaa, että ensi viikon alun matalapaineen ennusteeseen liittyy vielä paljon epävarmuutta.

– Tällä viikolla kannattaa pitää silmät auki, miten ennusteet kehittyvät. Vaarallisimpien sääilmiöiden toteutuminen Suomessa ei ole vielä millään tavoin varmaa, mutta mikäli matalapaine pääsisi toteutumaan tämänhetkisten ennusteiden mukaisena, kyseessä olisi myrsky, josta puhutaan vielä pitkään.