”Väärä ajoneuvo terrori-iskuun” – Cybertruck ohjasi räjähdyksen ylöspäin

Yksi henkilö sai surmansa ja seitsemän loukkaantui Tesla Cybertruck -lava-auton räjähdettyä Las Vegasissa Trump International -hotellin edustalla keskiviikkona.

Poliisin mukaan ajoneuvon takaluukku oli täytetty polttoainekanistereilla ja suurikokoisilla ilotulitteilla. Sähköauto oli vuokrattu Coloradon osavaltiosta.

– Pystyimme jäljittämään lava-autoa Teslan latausasemien perusteella. Se saapui Las Vegasiin aamulla, ajoi noin kello 7.30 Las Vegas Boulevard -katua pitkin ja kääntyi suoraan Trump-tornitalon edustalle, poliisilaitoksen sheriffi Kevin McMahill sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa välikohtauksen symboliikka on selvää.

– Kyseessä on Teslan ajoneuvo. Ja tiedämme, että Elon Musk työskentelee tulevan presidentti Donald Trumpin kanssa. Ja kyseessä on Trumpin rakennus, McMahill totesi.

Poliisi uskoo tekijän toimineen yksin. Räjähdyksen yhteyttä New Orleansin terrori-iskuun tutkitaan siitä huolimatta. Terroristijärjestö ISIS:n lipulla varustettu lava-auto syöksyi New Orleansissa väkijoukkoon surmaten ainakin 15 ihmistä.

Las Vegasissa vain ajoneuvon kuljettaja eli itse tekijä sai surmansa. Ohikulkijoiden vammoja kuvaillaan lieviksi. Cybertruckin teräksisen ulkorakenteen arvioidaan vähentäneen tuhoja, sillä räjähdyksen voima suuntautui ylöspäin.

Paikalta julkaistujen videoiden perusteella lava-auto oli yllättävän hyvässä kunnossa räjähdyksen jälkeen.

– Trump-hotellin etuoven lasit eivät edes menneet rikki räjähdyksessä, Kevin McMahill sanoi.

Elon Musk kommentoi tapausta viestipalvelu X:ssä.

– Pahat idiootit valitsivat väärän ajoneuvon terrori-iskua varten. Cybertruck itse asiassa rajoitti räjähdystä ja ohjasi sen voiman ylöspäin. Edes aulan lasiovet eivät rikkoontuneet, Musk toteaa.

A bomb went off in the Cybertruck's bed and the tires didn't pop/deflate, the exterior of the truck is intact, the bed door is still attached & the 1.4mm-1.8mm steel exterior (2x thicker vs normal trucks) helped contain the blast.

