Uutta tietoa ministerin kuolemasta: oli saamassa syytteen Kursk-huijauksesta

Irtisanottu Venäjän liikenneministeri Roman Starovoit, 53, ampui itsensä vain vähän presidentti Vladimir Putinin ilmoituksen jälkeen.

Myös toinen saman ministeriön korkea virkamies menehtyi maanantaina äkillisesti. Maarahasto-osaston apulaispäällikkö Andrei Korneitšuk, 42, nousi kesken kokouksen seisomaan ja lyyhistyi lattialle. Kuolinsyyksi epäillään sydänkohtausta.

Roman Starovoitin kerrotaan olleen saamassa syytteen laajasta 15 miljardin ruplan korruptiosta, joka liittyi Venäjän Kurskin alueen rajaesteiden rakentamiseen.

Asiasta kertoo venäläisten Telegram-lähteiden pohjalta X:ssä brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen. Starovoit toimi Kurskin alueen kuvernöörinä vuodet 2019–24.

VChK-OGPU-kanavan mukaan Starovoitin potkut olivat vain tekosyy saada hänet oikeuden eteen. Putinin määräys vapauttaa ministeri tehtävästään Venäjän lentoliikennekaaoksen takia ja irtisanominen tapahtuivat samana päivänä.

Seuraavana päivänä Starovoitista oli määrä antaa haaste ja pidätyspäätös Kurskin alueen linnoitusten rakentamisen yhteydessä tapahtuneesta noin 15 miljardin ruplan varkaudesta.

Entinen kuvernööri ja entinen liikenneministeri Starovoit sai tietää tästä ja teki itsemurhan, Owen siteeraa.

Keväällä uutisoitiin, että Kurskin kuvernööri Aleksei Smirnov ja hänen varahenkilönsä oli pidätetty korruptiosyytteiden vuoksi, kun puolustusrakenteiden rakentamisessa oli havaittu tapahtuneen useita petoksia.

Ukrainan kerrotaan ohittaneen Venäjän rajaesteet helposti Kurskin valtauksen yhteydessä elokuussa 2024.

Massiiviseen petosvyyhtiin osallistui venäläisiä rakennuttajia ja poliitikkoja. Vyyhdissä käytettiin tekaistuja yrityksiä, tekaistuja työntekijöitä, korvaavia materiaaleja ja juoksuhautoja tehtiin ”tikuista”. Eräällä someen levinneellä videolla näkyy, kuinka panssarieste, niin kutsuttu lohikäärmeenhammas, antautuu ukrainalaisajoneuvon edessä kuin pahvikartio.

Väitetyssä petoksessa useat rakennusyhtiöt harhauttivat tilaajia tehdäkseen työn heppoisesti tai ei ollenkaan. Kustannuksia paisuteltiin, olemattomia työntekijöitä palkattiin ja lohikäärmeenhampaista tehtiin liian pieniä ja heikoilla materiaaleilla.

Urakoitsijoiden sanotaan maksaneen lahjuksia korruptoituneille virkamiehille, kuten Smirnoville ja Starovoitille, joka oli Smirnovin edeltäjä ja tuolloin tämän pomo. Smirnovin kerrotaan todistaneen Starovoitia vastaan ​​oman pidätyksensä jälkeen huhtikuussa.

Starovoit oli tiettävästi saamassa syytteen petoksesta ja kavalluksesta. Lainvalvontaviranomaiset (todennäköisesti Venäjän tutkintakomitea, maan FBI:n vastine, Owen arvelee) olivat pyytäneet hänen pidätystään, mikä johti hänen erottamiseensa.

Starovoitin kerrotaan tulleen töihin maanantaina normaalisti ja pitäneen tavanomaisen aamukokouksen henkilöstölle. Presidentin määräys hänen vapauttamisestaan tehtävästään tuli kello 9.15. Ministerin sanotaan uumoilleen tätä, mutta varmistus tuli vasta ilmoituksesta.

Viiden minuutin kuluttua Roman Starovoit määräsi sihteerinsä poistumaan ja lukitsi itsensä toimistoonsa. Tämän jälkeen ministeri lähti itse työpaikalta sanomatta kenellekään mitään. Hän ajoi metsäiselle alueelle Moskovan länsilaidalle ja ampui itsensä pistoolilla, jonka oli saanut lahjaksi sisäministeriöltä vuonna 2023.

Starovoitin tunnisti hänen naispuolinen ystävänsä.

Vaikka Kurskin, nyt jo ex-kuvernööri, Smirnovin kerrotaan syyttäneen Starovoitia huhtikuun todistuslausunnossaan, varsinaisesti ministerin kohtalon sanotaan liittyvän kahden venäläisen oligarkkiklaanin taisteluun, joilla kummallakin on paljon pelissä liikenneministeriön rahankäyttöohjelmissa.

VChK-OGPU:n lähteen mukaan Roman Starovoit oli ”sataprosenttisesti Rotenbergien mies”. He puolustivat tämän asemaa ja vapautta.

Andrei Nikitin, Starovoitin seuraaja liikenneministerinä, puolestaan on ”sataprosenttisesti Kovaltšukien mies”, jotka löivät Rotenbergit liikenneministeriöstä käydyssä taistelussa, lähteet väittävät.

Arkadi ja Boris Rotenberg sekä heidän kumppaninsa ovat olleet merkittäviä hyötyjiä Venäjän rautateiden (RZD) miljardien ruplien investointisuunnitelmissa, jotka on toteutettu, vaikka yhtiö on syvässä kriisissä.

Starovoitin tulossa ollut pidätys ilmentää, että hän oli menettänyt Rotenbergien tarjoaman suojelun. Rotenbergien veljekset ovat olleet Putinin läheisiä liittolaisia, kun valtionyhtiöiden omistusta on siirretty niin sanotussa pehmeässä yksityistämisessä.

Ei ole selvää, mitä Starovoitin irtisanominen tarkoittaa Rotenbergeille itselleen, Chris Owen toteaa. Voi hyvinkin olla, että todisteet Starovoitia vastaan olivat vain liian raskauttavia ja poliittinen paine liian kova, jotta Rotenbergien vaikutusvalta olisi riittänyt säästämään hänet.

