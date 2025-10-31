Verkkouutiset

Kiinteä yhteys kulkisi Norjasta Ruotsin kautta Suomeen. Liikennettä Espoossa 2024. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Uutta strategista yhteyttä ehdotetaan Atlantilta Suomeen – ”Investointi turvaan”

  • Julkaistu 31.10.2025 | 10:07
  • Päivitetty 31.10.2025 | 10:31
  • Liikenne
Kiinteä yhteys Kaakkois-Suomesta antaisi EU:lle mahdollisuuden tukea raja-alueita konkreettisesti, Martin Paasi sanoo.
Pohjoismaiden neuvosto on 77. istunnossaan äänestänyt suosituksen puolesta, jossa ehdotetaan Norjan, Ruotsin ja Suomen hallituksille projektiryhmän nimeämistä kiinteän logistiikkayhteyden kehittämiseksi Atlantin rannikolta Kaakkois-Suomeen.

Pohjoismaiselle neuvostolle ehdotus aloitteen tekemisestä tuli alun perin kokoomuksen kansanedustajalta Martin Paasilta, Suomen valtuuston puheenjohtajan, Ville Väyrysen (kok.) tukemana.

– Tässä yhteydessä kyse ei ole kyse pelkästään infrastruktuurihankkeesta vaan myös investoinnista turvallisuuteen, aluekehitykseen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön. Aloite konkretisoi sen, mitä pääministerit ovat jo linjanneet, sanoo Paasi.

Aloitekirjauksen mukaan ehdotus tukee Pohjoismaiden välistä puolustus- ja infrastruktuuriyhteistyötä, vahvistaa Naton pelotetta ja mahdollistaa uuden aluekehityksen. Hankkeelle on saatavissa kuudenkymmenen prosentin tuki Euroopan unionilta, sillä kyseessä on rajat ylittävä yhteys.

Paasin mukaan yhteys loisi strategisen kuljetusreitin, joka parantaa liikennejärjestelmien redundanssia ja tukee EU:n koheesiotavoitteita.

– Putinin aggressiivinen politiikka tekee selväksi, että meidän on rakennettava omat reittimme. Kiinteä yhteys Kaakkois-Suomesta Atlantin rannikolle vahvistaa logistiikkaamme ja puolustustamme ja antaa EU:lle mahdollisuuden tukea raja-alueita konkreettisesti, Paasi toteaa.

