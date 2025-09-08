Uutta iskukykyä – Kiinan paraatissa merkittävä paljastus

Kiina esitteli syyskuun alussa Pekingissä järjestetyssä sotilasparaatissa uuden ilmasta laukaistavan ballistisen JL-1-ohjuksen, joka voidaan varustaa ydinkärjellä.

Sen rinnalla näytettiin sukellusveneiden ballistisia ohjuksia ja mannertenvälisiä ohjuksia. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Kiinan strategisen ydinasetriadin kaikkia osia näytettiin julkisesti samanaikaisesti.

TWZ-sivuston mukaan valmistelut uudet asejärjestelmän julkistamiselle aloitettiin jo aiemmin kesällä. JL-1 eli Jinglei-1 tarkoittaa salamaa tai ukkosen jyrähdystä. Ilmasta laukaistavaa ohjusta on asiantuntijoiden mukaan kehitetty ainakin 2010-luvun puolivälistä lähtien, ja siihen on lännessä viitattu nimellä CH-AS-X-13.

Uusi asejärjestelmä voidaan laukaista ainakin strategisten H-6N-pommikoneiden kyydistä. Ilmatankattavat koneet esiteltiin Pekingin sotilasparaatissa vuonna 2019. Asiantuntijat arvioivat aiemmin, että H-6N-koneet kehitettiin erityisesti aseeksi amerikkalaisia lentotukialusosastoja vastaan.

JL-1-ohjusta on aiemmin verrattu DF-21D-ohjuksiin, joka on varustettu perinteisellä taistelukärjellä ja suunniteltu merimaalikohteisiin. Sen ensimmäinen vaihe irtoaa lennon aikana, minkä jälkeen ohjus voi muuttaa reittiään ja tehdä väistöliikkeitä torjuntaohjusten välttämiseksi.

Kiinan valtionmedian mukaan ballististen JL-1-ohjusten kantama on noin 8 000 kilometriä eli huomattavasti nykykalustoon kuuluvia DF-21- ja DF-26-ohjuksia pidempi.

Satelliittikuvien perusteella Kiina jatkaa ydinasekalustonsa nopeaa kasvattamista. Eri puolille maata on rakennettu uusia siiloja mannertenvälisille ydinohjuksille. Osa kohteista voi olla asiantuntijoiden mukaan harhautusmaaleja.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagonin arvion mukaan Kiinalla oli viime vuonna käytössään yli 600 ydinkärkeä ja vuosikymmenen loppuun mennessä yli tuhat. Eräänä tavoitteena on lisätä pelotevaikutusta Yhdysvaltain väliintulon estämiseksi esimerkiksi Taiwania koskevassa konfliktissa.