Uusia vastaiskuja, hyökkääjän huoltolinjat vaarassa

Venäjän kerrotaan siirtäneen lisäjoukkoja tukemaan hyökkäystä Sjeverodonetskin ja Lysitšanskin alueelle Itä-Ukrainassa.

Ukrainan puolustusministeriön mukaan rintaman tuntumassa on havaittu panssarivaunuja, panssariajoneuvoja ja pioneerijoukkojen kalustoa. ISW-ajatuspajan mukaan yksiköitä on todennäköisesti siirretty Harkovan alueelta, sillä sosiaalisessa mediassa on kuvattu muun muassa raskaan tykistön rautatiesiirtoja Belgorodin kautta.

Asiantuntijoiden mukaan Venäjän hyökkäysvoimat ovat ehtymässä. Etenemistä on voitu jatkaa viime viikkoina vain pienellä maantieteellisellä alueella massiivisen tykistötulen avulla.

Hyökkääjän on arvioitu kärsineen merkittäviä tappioita Sjeverodonetskin lähialueella, jonne on jouduttu sitomaan lähes kaikki käytettävissä olevat reservit. Alueella taistelevaa seitsemää Venäjän pataljoonan taisteluosastoa on vahvistettu viime päivinä kahdella reservissä olleella osastolla. Niiden koko voi olla huomattavasti 600–800 sotilaan nimellisvahvuutta pienempi, sillä länsimaisten tiedusteluarvioiden perusteella osassa yksiköitä olisi jäljellä enää 30 miestä.

Ukrainan asevoimien on samalla kerrottu kiihdyttäneen vastahyökkäyksiä Harkovasta kohti Izjumin kaupunkia. Tavoitteena on iskeä Venäjän takalinjaan ja häiritä huoltoyhteyksiä Itä-Ukrainaan. Venäjä on yrittänyt pysäyttää hyökkäyksiä raskaalla tykistötulella muun muassa Chuhuivissa, joka sijaitsee 35 kilometriä Harkovasta kaakkoon.

Onnistuessaan vastahyökkäykset voivat pakottaa Venäjää irrottamaan joukkoja Sjeverodonetskin rintamalta, ISW arvioi.