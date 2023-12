Syrjäyttävätkö muovipuut aidot kuuset?

Muovisten joulukuusien suosio on huimassa nousussa. Niiden ulkonäkö vastaa yhä vain enemmän aitoja kuusia. Asiasta kertoo The New York Times.

American Christmas Tree Associationin teettämän kyselyn mukaan 77 prosenttia henkilöistä, joilla on ainakin yksi joulukuusi, aikovat käyttää tekokuusta. Muovisen kuusen etuja on esimerkiksi se, että se on helppo pystyttää, eikä huoltamiseen tarvitse käyttää aikaa. Kuusi myös näyttää kauniilta koko joulun ajan.

Tekojoulukuusi ei kuitenkaan ole ilmaston kannalta kestävin ratkaisu.

– Keinokuuset on tehty muovista, joka päätyy lopulta kaatopaikalle. Aidot puut ovat uusiutuvia luonnonvaroja, ja ne voidaan mullata ja palauttaa maahan, sanoo puutarhatalouden asiantuntija Bill Lindberg Michigan State-yliopistosta.

Hänen mukaansa ympäristöystävällisintä olisi käyttää samaa tekokuusta monia kertoja.

– On tehty tutkimus, jossa verrattiin aidon kuusen ja tekokuusen ympäristövaikutuksia, Lindberg sanoo.

– Sen mukaan, jos säilytät tekokuusen kahdeksan vuotta, se on periaatteessa se hetki, jolloin tekokuusen ympäristövaikutus alkaa päästä tasoihin, hän jatkaa.

Tekokuusten suosioon vaikuttaa myös niiden kustannustehokkuus. Tekokuusi tulee pidemmällä tähtäimellä edullisemmaksi, kuin monta aitoa kuusta.

Muovinen joulukuusi voi kuitenkin olla jonkun makuun ”liian täydellinen” verrattuna aitoon kuuseen. Aidosta kuusesta välittyy kotiin myös tuoksua.