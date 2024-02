Uusi video julki: Sotalaivan ohjukset räjähtivät osumasta

Ukrainan torstaisesta iskusta Venäjän laivaston sotalaivaan on julkistettu uutta videomateriaalia.

Ukraina iski torstaina Tarantul-luokan korvetti Ivanovetsiin lukuisilla meridrooneilla. Venäjän puolustusministeriö ei toistaiseksi ole kommentoinut tapausta.

Videolla näkyy, kuinka valtava räjähdys peittää aluksen. Tarantul-luokan alukset on varustettu neljällä P-270 Moskit -risteiluohjuksella, jotka räjähtivät laveteissaan meridroonin osuttua alukseen.

Lähes viisi tonnia painavat Moskitit sisältävät jokainen noin 300 kilogramman painoisen taistelukärjen, josta puolet on varsinaista räjähdysainetta.

Toisella videolla näkyy, kuinka aluksen vasemman puolen ohjuslavetit ovat tuhoutuneet ja yläosa vaurioitunut pahasti.

Vuonna 1988 valmistunut Ivanovets oli 56 metriä pitkä ja painoi lähes 500 tonnia. Saman luokan alukset suunniteltiin 1970-luvulla korvaamaan pienemmät Osa-luokan ohjusveneet. Venäjän laivastolla oli ennen iskua yhteensä 21 Tarantul-luokan alusta, joista viisi oli määrätty Mustanmeren laivastoon.

Massive release of footage this morning from the Ukrainian USV strike sinking the Russian Tarantul-class corvette Ivanovets off the coast of Crimea yesterday.

Seen here, the Ivanovet's two port-side SS-N-22 Sunburn antiship cruise missiles suffer a catastrophic detonation. pic.twitter.com/REKyIm8gMu

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 2, 2024