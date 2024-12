Uusi tieto sabotaasista: Palopommi olisi voinut pudottaa koneen

Kesällä sabotaasiyrityksen tuloksena Britannian Birminghamissa räjähtäneestä paketista on saatu lisää tietoa.

Yksi paketeista räjähti lentorahdin lajittelukeskuksessa Saksan Leipzigissa, toinen Birminghamissa. Yhteensä paketteja oli enemmän, mutta osa lähetyksistä jäi suutareiksi. Sekä Leipzigissa että Birminghamissa räjähtäneet paketit oli lähetetty DHL:n lentorahtina Liettuasta.

Birminghamin räjähdys on ollut kuvien perusteella niin voimakas, että se on ollut mitä ilmeisimmin tarkoitettu pudottamaan sitä kuljettanut lentokone. Näin päättelee brittilehti The Guardian, joka on julkaissut kuvia sabotaasipaketin räjähdyksestä.

Yhden kuvista on julkaissut jo aiemmin yhdysvaltalainen Wall Street Journal. Tällöin ei tosin tunnistettu, että kuvassa oli nimenomaan räjähdys Birminghamin Minworthissa sijaitsevan varaston edustalla. The Guardian geopaikansi kuvan siinä näkyvien muiden tunnisteiden perusteella.

Kuvissa näkyy, miten trukki ajaa pakettikuormaa, kun pinon yläosassa syttyy. Toisessa kuvassa näkyy etäisesti trukkia tai ainakin pakettipinoa muistuttava muoto, mutta tulimerenä.

The Guardianin mukaan vaikuttaa siltä, että syttynyt palo hyvin kirkas ja leimahtaa vähän samaan kuin siinä olisi käytetty magnesiumia. Tämä metalli syttyy ja räjähtää herkästi. Myös sen sammuttaminen vaikeaa, sillä se vesi vain kiihdyttää paloa. Varmuutta siitä, onko sabotaasissa käytetty magnesiumia ei The Guardianilla kuitenkaan ole.

Kuvien perusteella jää käsitys, että palon sytyttyä se on levinnyt hyvin nopeasti.

Ainakin Leipzigissa lento, jolle paketti oli tarkoitettu, oli lähdössä muttei vielä ilmassa, kun paketti syttyi. Saksan sisäisen tiedustelun BfV:n johtaja Thomas Haldenwang on sanout tästä paketista, että jos kone olisi ehtinyt ilmaan, olisi sabotaasi aiheuttanut lento-onnettomuuden.

Britannian Birminghamin tapauksessa paketti oli juuri saapunut maahan DHL:n kautta, ennen kuin syttyi palamaan. Ansa oli mediatietojen mukaan piilotettu kiinalaiseen hierontatyynyyn.

Tapaus sattui heinäkuun lopulla. Lokakuussa Puola kertoi vanginneensa neljä ihmistä sen jälkeen, kun Puolastakin oli löytynyt räjähderahtipaketteja. Puolan viranomaiset kertoivat, että sen paljastaman verkoston oli tarkoitus lähettää räjähteitä EU-maiden kautta Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Tapauksen johdosta Puolan ulkoministeri Radoslaw Sikorski ilmoitti, että Venäjän konsulaatti Poznanissa suljetaan.