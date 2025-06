Uusi strategia hakee kasvua luoville aloille

Luovissa aloissa on Suomen talouden kasvulle huomattavaa hyödyntämätöntä potentiaalia, arvioidaan opetus- ja kulttuuri- sekä työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa luovan talouden kasvustrategiassa.

Strategian tavoitteena on edistää luovan alan kasvua ja kansainvälistymistä. Esimerkiksi Ruotsiin verrattuna Suomessa kyetään hyödyntämään aineetonta arvonluontia verrattain vähän, strategiassa arvioidaan.

Luovien alojen ja luovan talouden kasvu lähtee strategian mukaan alan yrityksistä, niiden kasvusta ja kansainvälistymisestä.

– Luovien alojen yritystoiminnalla on valtava vientipotentiaali ja kasvava rooli osana aikamme taloutta. Luovien alojen kasvustrategia on eräs työkalumme alan liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vahvistamiseksi sekä Suomen talouskasvun, viennin ja maakuvan edistämiseksi, elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) sanoo tiedotteessa.

– On tärkeää kasvattaa johdonmukaisesti kulttuurin roolia Suomen kansainvälisessä näkyvyydessä ja vienninedistämisessä. Samalla on olennaista, että luovien alojen ammattilaisilla on mahdollisuus kestävään toimeentuloon ja yrittäjyyteen, tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie (kok.) sanoo.

Strategian tavoitteena on edistää luovan talouden kolmen liiketoiminnallisen osa-alueen, skaalautuvien sisältöjen, luovien palvelujen sekä tapahtuma-alan kasvua ja kansainvälistymistä.

Strategiassa esitetyt toimenpiteet ovat kansallisia ja koskevat koko toimialakenttää.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelmassa linjattiin, että poikkihallinnollinen luovien alojen kasvustrategia toteutetaan kulttuuripoliittisen selonteon yhteydessä. Sen toimeenpanoa seuraa luovan talouden neuvottelukunta vuoteen 2030 asti.