Uusi oire voi kertoa koronatartunnasta

Alkutalven koronavirusepidemia on kiihtynyt viime viikkoina Suomessa ja monissa muissa Euroopan maissa. Epidemiatilannetta on vaikea arvioida tarkasti vähäisen virustestaamisen vuoksi.

Tällä hetkellä kiertävien uudempien virusmuunnosten on todettu kiertävän ainakin osittain aiemman sairastamisen ja rokotusten luomaa suojaa. Sairaalahoidon tarve on pysynyt silti maltillisena väestön kerryttämän immuniteetin ansiosta. HUS-alueella on havaittu vakavan taudinkuvan lähes kadonneen, eikä teho-osastoille ole ollut ruuhkaa.

Maailman terveysjärjestö WHO ja monet suomalaistutkijat ovat silti suositelleet maskinkäyttöä ahtaissa sisätiloissa ja julkisessa liikenteessä tautitaakan ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Osalle koronan sairastaneista voi muodostua hankalia ja pitkäkestoisia jälkioireita.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC kehottaa käyttämään maskia, jos henkilö viettää ainakin 15 minuuttia samassa tilassa infektion saaneen kanssa. Monilla tauti on oireeton. Suurin osa sairastuu viiden vuorokauden kuluessa altistumisesta.

Uuden tutkimuksen mukaan korona- ja influenssarokote kannattaa ottaa samaan aikaan, jos tämä on mahdollista. Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen perusteella samanaikainen rokottaminen tuotti suuremman määrän vasta-aineita.

– Se johtuu mahdollisesti siitä, että immuunijärjestelmä toimii voimakkaammin kahden rokotteen seurauksena, Johns Hopkins -yliopiston tutkija Amesh Adalja sanoi Guardian-lehden mukaan.

Uusien virusmuunnosten on havaittu aiheuttavan hieman erilaisia oireita kuin aiemmin, vaikka kuume ja yskä ovat edelleen yleisiä taudista kertovia merkkejä.

Omikronin HV.1- ja JN.1-alavariantit voivat aiheuttaa lisäksi oireita sairastuneen suussa. Yhdysvalloissa HV.1 on tällä hetkellä yleisin muunnos, ja JN.1:tä on esiintynyt Britanniassa, Espanjassa ja kymmenessä muussa maassa.

Niin sanottu ”Covid-kieli” viittaa siihen, että infektion jälkeen kieli voi turvota, tai siihen voi ilmaantua valkoisuutta tai punottavia kohtia. Sairastunut voi tuntea polttavaa tunnetta. Kieli voi lisäksi tuntua puutuneelta.

Tutkijat uskovat oireen johtuvan immuunireaktiosta virukseen, Times of India -lehti kertoo. Kielessä on lisäksi suuri määrä ACE-reseptoreita, joita koronaviruspartikkelit käyttävät tunkeutessaan ihmissoluihin.