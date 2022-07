Uusi muunnos leviää, tartunnoissa yllättävä piikki

Tutkijat ovat huolestuneet koronaviruksen uudesta, erittäin herkästi leviävästä virusmuunnoksesta.

Omikronin BA.2.75-alavariantin uskotaan kiertävän aiempien tartuntojen ja rokotteiden luomaa suojaa. On toistaiseksi epäselvää, aiheuttaako muunnos vakavampaa taudinkuvaa kuin maailmanlaajuisesti yleistynyt BA.5.-alamuunnos.

NBC:n mukaan BA.2.75-viruskanta on aiheuttanut yllättävän nopean tartuntapiikin Intiassa, minkä lisäksi sitä on havaittu muun muassa Yhdysvalloissa. Leviämiseen viittaa lisäksi se, että muunnosta on havaittu maissa, joissa virustestausta tehdään vain vähäisiä määriä.

Mayo Clinic -sairaalaverkoston virustutkimuksen johtaja Matthew Binnickerin mukaan on liian varhaista arvioida, pystyykö uusi muunnos syrjäyttämään kokonaan BA.5-kannan.

– Näyttää kuitenkin siltä, että erityisesti Intiassa tartuntamäärät kasvavat eksponentiaalisesti, Binnicker sanoo.

Tutkija Lipi Thukralin mukaan uusinta muunnosta on havaittu monilla syrjäseuduilla Intiassa. Se vaikuttaa leviävän huomattavasti nopeammin kuin aiemmat viruskannat. Tapauksia on vahvistettu viime viikkoina muun muassa Australiassa, Saksassa, Britanniassa ja Kanadassa.

BA.2.75:een sisältyy suuri määrä mutaatioita, jotka erottavat sen aiemmista viruskannoista. Muutokset piikkiproteiinissa voivat helpottaa sen kiinnittymistä ihmissoluihin ja vähentää vasta-aineiden tehoa.

Asiantuntijat muistuttavat rokotusten suojaavan edelleen vakavalta taudinkuvalta. Omikronia vastaan suunniteltujen päivitettyjen rokotteiden odotetaan tulevan saataville syksyllä.