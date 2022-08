Uusi läpimurto: Syöpää aiheuttavat kemikaalit voi tuhota

Yhdysvaltalaistutkijat ovat löytäneet uuden tavan hävittää syöpää aiheuttavia PFAS-yhdisteitä. Northwestern-yliopiston tiedemiesryhmän mukaan yhdisteitä on mahdollista tuhota tehokkaasti natriumhydroksidilla eli tuttavallisemmin lipeällä.

PFAS-yhdisteillä tarkoitetaan per- ja polyfluorialkyyliyhdisteitä. Niitä hyödynnetään sadoissa päivittäistavaroissa kuten paistinpannuissa ja kosmetiikassa. PFAS-yhdisteiden käyttö perustuu niiden kykyyn hylkiä vettä ja öljyjä. Samalla yhdisteiden on kuitenkin todettu aiheuttavan useita terveysriskejä, kuten syöpää.

– Altistumisen ja vakavien seurausten välillä on yhteys kaikissa ihmiskehon tärkeimmissä elimistöissä, Harvardin ympäristökemian professori Elsie Sunderland kertoo BBC:lle.

Haitallisia yhdisteitä on aiemmin pystytty hävittämään vain erittäin korkeissa lämpötiloissa, mikä on tehnyt siitä epäkäytännöllistä ja hyvin kallista. Nyt keksitty lipeän hyödyntäminen ei vaadi korkeita ja lämpötiloja ja sen käyttö on verrattain edullista.

Tutkijaryhmää johtanut Brittany Trang kutsuu uutta löytöä jännittäväksi sen ”yksinkertaisen, mutta tunnistamattoman” luonteen vuoksi.