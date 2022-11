Uusi koronatartunta onkin ensimmäistä vaarallisempi

Tuoreen tutkimuksen mukaan ensimmäinen koronavirustartunta ei välttämättä ole kaikkein vaarallisin.

Kuolemanriskin, sairaalahoidon tarpeen ja muiden vakavien terveysongelmien havaittiin olevan huomattavasti todennäköisempiä uusien infektioiden kohdalla rokotustilanteesta huolimatta.

Washington University -yliopiston tutkimusjohtaja Ziyad Al-Alyn mukaan myös pitkäaikaisten koronaoireiden riski vaikuttaa kasvavan alkuperäiseen infektioon verrattuna.

– Tämä päti rokottamattomien, rokotettujen ja tehosteannoksen saaneiden osalta, Al-Aly toteaa.

Tutkimuksessa käytettiin lähes 450 000 potilaan aineistoa yhden tartunnan saaneista maaliskuun 2020 ja huhtikuun 2022 väliseltä aikajaksolta. Tietoja verrattiin 41 000 henkilöön, jotka olivat saaneet ainakin kaksi infektiota sekä 5,3 miljoonaan henkilöön, jotka eivät olleet sairastuneet koronaan.

Nature Medicine -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan sairaalahoidon riski oli yli kolminkertainen uusien infektioiden kohdalla. Riski oli suurempi keuhkoihin, sydämeen, verenkiertoon, munuaisiin ja lihaksiin liittyvien vaivojen osalta. Myös mielenterveysongelmien ja diabeteksen riski kasvoi.

Tutkimusaineistossa korostuivat iäkkäämmät henkilöt, joilla oli muita perussairauksia.

– Kannattaako sinun suojautua uudelta Covid-19-infektiolta? Kyllä! Se ei ole hyväksi, joten sitä on parasta välttää, Ziyad Al-Aly tviittaa.

Here is the latest from our team in @NatureMedicine

Should you protect yourself from Covid-19 reinfection

Yes!

Reinfection is not benign; it is best to avoid it

by @Bcbowe @Biostayan @zalaly

A thread 🧵https://t.co/RVENVKRucU

— Ziyad Al-Aly, MD (@zalaly) November 10, 2022