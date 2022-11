Uusi koronan viruskanta leviää vauhdilla USA:ssa

Asiantuntijat arvioivat koronaviruksen omikronmuunnoksen BQ-viruskannan aloittaneen uuden epidemia-aallon Yhdysvalloissa.

Uusi alavariantti leviää herkästi ja pystyy väistämään ainakin osittain aiemmin kertynyttä immuunisuojaa. Tartuntojen arvioidaan levinneen viime viikkoina maan itärannikolta Kaliforniaan asti.

Koronan talviaallon on varoitettu alkaneen myös Euroopassa ja Aasiassa.

Virustestauksen väheneminen on vaikeuttanut epidemiatilanteen arviointia. Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n mukaan BQ:n osuus uusista infektioista olisi noin 43 prosenttia New Yorkin alueella ja lähes 23 prosenttia Kaliforniassa.

Fortune-lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan on vain ajan kysymys, koska epidemia-aalto pyyhkii koko maan yli.

Koronaviruksen aiheuttaman sairaalahoidon tarpeen kerrotaan kasvaneen rajusti New Yorkissa. Yhdysvaltain terveysviranomaiset ovat kehottaneet erityisesti ikääntyneitä ja riskiryhmään kuuluvia ottamaan päivitetyn koronarokotteen vakavan taudinkuvan ehkäisemiseksi.

Status of the latest #COVID19 Wave in #NewYork #BellwetherState

Top Lineages (#15DAYTrends):

BQ.1* (20.4%) 👀

BQ.1.1* (13.1%) 👀

BA.5.2.1 (8.3%)

BA.5.2 (7.5%)

BA.4.6 (6.3%)

BA.5.1 (3.2%)

BF.7 (2.6%)

BA.5.2.6 (2.3%)

XBB.1 (1.9%)👀

and others

10/n pic.twitter.com/GDEgO1qb1M

— Raj Rajnarayanan (@RajlabN) November 1, 2022