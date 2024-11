Uusi käänne Helsinki-hallin kiistassa: Pääkaupunki yrittää lunastaa

Helsingin kaupunki on etenemässä Helsinki-hallin lunastamisessa. Kaupunki kertoo asiasta tiedotteessa.

Asiaa käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 11. marraskuuta.

Kaupungin ensisijaisena tavoitteena on ollut, että hallille löytyisi uusi omistaja vapaaehtoisella kaupalla. Kaupan valmistelu ei ole yksityisten toimijoiden pyrkimyksistä tai kaupungin neuvotteluyrityksistä huolimatta edennyt, jonka vuoksi kaupunki siirtyy periaatepäätöksen jälkeen lunastuslupahakemuksen jatkovalmisteluun.

Lunastushakemuksen jättämisen ennakoidaan tapahtuvan marras–joulukuun aikana. Lunastusluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto.

Päätösesityksen mukaan kaupunkiympäristön toimialaa kehotetaan etenemään hallin lunastuksen ja ennakkohaltuunoton hakemisessa sekä kaupunginkansliaa valmistelemaan tarvittavat määrärahaesitykset. Ennakkohaltuunotto tarkoittaa mahdollisuutta saada alue lunastajan hallintaan jo ennen lainvoimaista lunastustoimitusta. Lisäksi kaupunkiympäristön toimialaa sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa kehotetaan kaupunginkanslian ohjauksessa varautumaan Helsinki-hallin haltuunottoon sekä hallin toiminnan mahdollisimman nopeaan käynnistämiseen.

Prosessi voi kestää useita vuosia

Lunastusprosessi sisältää useita eri vaiheita ja prosessin kestoa sekä sen lopputulosta on mahdollisten valitusprosessien vuoksi vaikea ennakoida. Vaikka kaupungille myönnettäisiin oikeus ennakkohaltuunottoon, hallin saaminen kaupungin hallintaan sekä toiminnan aloittaminen kestää arviolta vähintään vuoden. Mahdollisine muutoksenhakuineen lunastusprosessin voidaan olettaa vievän useita vuosia.

Koska lunastus on viimesijainen toimenpide ja merkitsee puuttumista perustuslaissa turvattuun omaisuudensuojaan, Helsingin kaupungin mukaan sen hakemisesta luovutaan, mikäli Helsinki-hallin saaminen käyttöön muulla tavalla varmistuu.

Myös hallin teknisen kunnon turvaamiseen varaudutaan

Helsingin kaupunki jätti keskiviikkona 30. lokakuuta Ilmalan hallin maksamattomiin maanvuokriin liittyvän haastehakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen. Hallirakennuksen omistava yhtiö on ajautunut maksuvaikeuksien takia tilanteeseen, jossa myös rakennuksen kunto uhkaa vaarantua.

Kaupunginhallituksen päätösesityksen mukaan kansliapäällikkö oikeutetaan tarvittaessa ottamaan kaupungin vastattavaksi kohtuulliset ja tarkoituksenmukaiset kustannukset, jotka ovat välttämättömiä hallin teknisen kunnon turvaamiseksi, ja perimään näin syntyvät saatavat niistä alun perin vastuussa olleelta.

Helsinki-halli on ollut suljettuna vuoden 2022 helmikuun lopusta lähtien, jolloin Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa. Hallin käyttöön saamisella on erittäin suuri merkitys kulttuuri- ja liikunta-aloille sekä suurtapahtumille ja muulle elinkeinoelämälle. Tapahtumien lisäksi Helsinki-hallin harjoitushalli on ollut tärkeä resurssi juniorijääkiekolle.

Aiemmin halli tunnettiin nimellä Hartwall-areena.