Uusi käänne Fitburg-tapauksessa: Merestä löytyi merkillinen jälki

Poliisi on löytänyt merenpohjasta jäljen, jonka epäillään olevan Fitburg-aluksen ankkurin aiheuttama. Poliisi kertoo asiasta tiedotteessaan.

Saint Vincentille ja Grenadiineille rekisteröidyn Fitburg-aluksen epäillään vauroittaneen Suomen ja Viron välistä tietoliikennekaapelia uudenvuodenaattona. Poliisi tutkii tapahtumia rikosnimikkeillä epäilty törkeä vahingonteko, epäilty törkeän vahingonteon yritys ja epäilty törkeä tietoliikenteen häirintä.

Nyt löydetty merenalainen jälki on poliisin mukaan kymmeniä kilometrejä pitkä, ja se vaikuttaa täsmäävän Fitburgin reitin kanssa.

– Tähän mennessä tehtyjen tutkimusten perusteella on syytä epäillä, että Fitburg-aluksen ankkuri ja ankkuriketju on laahannut merenpohjaa vähintään kymmeniä kilometrejä ennen Elisan omistamaa tietoliikennekaapelin vauriokohtaa, tiedotteessa todetaan.

Tutkimuksia tietoliikennekaapelin vaurioon liittyen tehdään poliisin mukaan yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Operaatiota johtaa Helsingin poliisilaitos ja sitä tukee Rajavartiolaitos. Keskusrikospoliisi taas vastaa kokonaisuuden esitutkinnasta.

Tutkinnan keskiössä on tutkinnan yleisjohtajan Risto Lohen mukaan kyse tahallisuuden ja siihen vaikuttavien tietojen arvioinnista.

– Suomenlahdella tilanteita viime vuosina on ollut, ja tämäkin tapaus todistaa, että viranomaisten kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö toimii saumattomasti, Lohi tiivistää.

Tänään sunnuntaina Helsingin käräjäoikeus kertoi myös vanginneensa yhden Fitburgin miehistön jäsenen. Yhteensä aluksella oli tapahtumahetkellä 14 miehistön jäsentä.

Miehistön jäsenten kuulustelut ovat poliisin mukaan edenneet suunnitellusti.