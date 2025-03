Krimin silta saatetaan tuhota – ”venäläiset ymmärtävät”

Ukrainan merivoimien komentajan, vara-amiraali Oleksiy Neizhpapan mukaan Venäjä on menettänyt otteensa Mustanmeren luoteisosista täysin.

Vara-amiraalin mukaan Ukrainan strategisena tavoitteena on säilyttää viennin kannalta tärkeä merikäytävä avoimina. Hänen mukaansa tavoitteessa on onnistuttu hyvin, ja viennin määrä on lähestynyt täysimittaista hyökkäystä edeltäneitä lukemia.

– Käytävä toimii koko ajan. Olemme tuhonneet 100 merimiinaa. Se on suuri operaatio, josta kukaan ei puhu ja jota kukaan ei oikeastaan näe. Tehtävämme on taata turvallinen kulku, hän kommentoi merivoimien toimintaa vientireittien pitämisessä avoimena, Neizhpapa sanoo The Guardianin mukaan.

Vara-amiraalin mukaan Ukrainalla on tuliylivoima myös Asovanmeren alueella.

Neizhpapan mukaan miehitetyn Krimin niemimaan ja Venäjän välisen sillan tuhoaminen on mahdollista. Ukraina on jo aiemmin iskenyt siltaan kahdesti. Iskut estivät sillan käytön väliaikaisesti.

– Venäläiset ymmärtävät, että keskustelemme aktiivisesti kolmannesta operaatiosta, vara-amiraali sanoo.

Erilaiset droonit ovat maasodankäynnin ohella mullistaneen meritaistelun. Neizhpapan mukaan Venäjä on kehittänyt ”melko tehokkaita” keinoja meridroonien torjumiseksi.

Ukraina on vastannut torjuntakeinoihin kehittämällä meridrooneista entistä vaarallisempia, Neizhpapa kertoo. Miehittämättömiin aluksiin on lisätty muun muassa ilmatorjuntatykkejä helikopterien ja lennokkien torjumiseksi