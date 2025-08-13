Verkkouutiset

Henkilö tietokoneella.. LEHTIKUVA / AADA PETÄJÄ

Uusi Gmail-huijaus leviää

  • Julkaistu 13.08.2025 | 08:14
  • Päivitetty 13.08.2025 | 08:14
  • Tietoturva
Huijauksessa hyödynnetään tekoälyn luomaa yhteenvetoa sähköpostiviestistä.
Suomen Telemarkkinointiliitto varoittaa Googlen Gmailin käyttäjiä uudenlaisesta huijauksesta.

Huijaus kohdistuu Gmailin käyttäjiin, jotka hyödyntävät tekoäly Geminin yhteenvetoa mailista.

Kyseessä on niin sanottu “prompt injection” -huijaus, jossa viestin loppuun lisätään näkymätön, valkoisella fontilla valkoiselle taustalle kirjoitettu teksti, joka antaa tekoäly Geminille ohjeen liittää yhteenvedon loppuun valheellisen varoituksen.

Tekaistussa varoituksessa käyttäjää kehotetaan soittamaan rikollisten numeroon, joka on usein joko maksullinen palvelunumero tai pankkitunnuksia kalasteleva numero. Valheellisessa yhteenvedossa saattaa myös olla linkki huijaussivustolle.

Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski sanoo, että kyseessä on teknisesti yksinkertainen huijausmenetelmä.

– Huijauksen teho syntyy siitä, että se on helposti uskottava niille, jotka luottavat palvelun tuottamaan yhteenvetoon, Isokoski sanoo tiedotteessa.

