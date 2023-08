Uusi ennuste: Pahin ukkostilanne tulee näille alueille

Uusi viikko on alkanut osassa maata erittäin kuumassa säässä, osassa maata puolestaan ukkosilla.

– Pohjois-Euroopan yllä olevaan laajaan matalapaineen alueeseen, jonka keskus on nyt eteläisen Ruotsin yllä, liittyy paljon huomionarvoista ja tavanomaisesta poikkeavaa säätä: meille Suomeen tilanne tuo hyvin kosteaa ja kuumaa ilmaa sekä ukkosia. Matalapaineen tuulet ja rankkasateet ovat kuitenkin pahimmat Ruotsin ja Norjan suunnalla, rajuimmat ukkoset puolestaan ovat odotettavissa maanantaina Ruotsissa ja maanantai-iltana Baltiassa, toteaa Forecan meteorologi Joanna Rinne blogissa.

Maanantaina Suomessa on mitattu tämän kesän uusi lämpöennätys. Päivän korkein lämpötila kello 15.15 mennessä on Turussa mitattu 32,8 astetta. Porissa on ollut 32,6 astetta ja Kouvolassa sekä Heinolassa 32,2 astetta. Lämpötilat voivat kohota edelleen iltapäivän ja alkuillan aikana.

Aiempi tämän kesän korkein lukema oli 20. kesäkuuta Kankaanpäässä Niinisalon lentokentällä mitattu 31,6 astetta.

Tiistaina sää viilenee etelässä, mutta on kuumaa pohjoisessa. Osaan maata odotellaan ukkosia.

– Suomessa alkuviikon matalapaineen voimakkaimmat ukkoset ovat todennäköisesti edessä tiistaina päivällä ja iltapuolella maan itäosassa sekä Kainuun, Koillismaan ja Etelä-Lapin suunnalla. Rajuilmojen tarkat paikat ja ajoitukset ovat kuitenkin huonosti ennustettavissa, joten valppaana kannattaa olla tiistaina muuallakin maassa kylmän rintaman ylityksen yhteydessä. Kylmä rintama saapuu maan eteläosaan varhain tiistaiaamuna. Vaikka voimakkaimmat ukkoset painottuvat tiistaille, ukkosia esiintyy paikoin siis myös maanantaina päivällä ja illalla maan pohjoisosassa, Rinne kertoo.

Maanantaina lämmin rintama liikkuu Suomen pohjoisosan yli kohti pohjoista.

– Sen yhteydessä esiintyy paikoin ukkoskuuroja ja pilvisyys vaihtelee. Rintaman eteläpuolella sää on kuumaa, kosteaa, aurinkoista ja poutaista, mutta tuuli on puuskaista, sanoo Joanna Rinne.

Etelärannikolla tuuli puhaltaa puuskissa 15–20 metriä sekunnissa ja voi aiheuttaa paikallisia tuulituhoja.

Päivälämpötila on maanantaina laajalti 28–31 astetta, paikoin yli 32 astetta. Lapissa rintaman etupuolella on 15–20 astetta.

Myös tiistain vastainen yö on paikoin trooppinen laajalla alueella, jopa Oulun korkeudella asti.

Tiistaiaamuksi Suomeen leviää etelästä kylmä rintama, jonka yhteydessä tulee sateita, mahdollisesti myös ukkosia.

– Tiistaina päivällä maan keski- ja pohjoisosassa sää on kostean kuumaa ja lämpötilat laajalti 30 asteen lähellä, mutta vähitellen kohti pohjoista etenevä säärintama laskee lämpötiloja. Iltaan mennessä rintaman sateet ovat ylittäneet maan etelä- ja keskiosan ja siirtyvät vähitellen maan pohjoisosan ylle.

Tiistain päivälämpötila on Rinteen mukaan maan pohjoisosassa enimmäkseen 27–30 astetta, paikoin voi olla kuumempaakin. Maan etelä- ja keskiosassa on 20–24 astetta.

Sää rauhoittuu viikon edetessä Suomessa.

– Loppuviikolla ja ensi viikolla sää jatkuu koko maassa vaihtelevana – osin sateisena, osin aurinkoisena. Lämpötiloissa ei tapahdu suuria muutoksia, Rinne toteaa.

