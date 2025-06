Uudet alokkaat palvelukseen ensi maanantaina

Uudet alokkaat aloittavat palveluksen Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastoissa maanantaina 7. heinäkuuta.

Jokaiselle alokkaalle on kutsunnoissa määrätty palveluksen aloitusajankohta ja palveluspaikka. Varsinainen palvelustehtävä määräytyy vasta palveluksen aikana.

Palvelus alkaa kaikille yhteisellä, kuusi viikkoa kestävällä alokasjaksolla, jonka aikana opitaan sotilaan perustaidot. Alokasjakson aikana tehdään myös koulutushaaravalinnat, jotka ohjaavat jatkokoulutusta.

Palvelus kestää koulutuksesta riippuen joko 165, 255 tai 347 päivää. Erilaisia palvelustehtäviä on tarjolla satoja. Puolustusvoiminen mukaan tavoitteena on, että mahdollisimman monelle löydetään tehtävä, joka on mielekäs, vastaa yksilön kykyjä ja tukee hänen tulevaisuuden suunnitelmiaan.

Osastointitoimenpiteitä hengitystieinfektiotartuntojen minimoimiseksi

Tarttuvat taudit leviävät helposti tiiviissä varuskuntaolosuhteissa. Erityisesti adenovirusepidemioita on esiintynyt varuskunnissa viimeisen vuoden aikana.

– Huolimatta Suomen kesäajan alhaisista infektioluvuista, myös saapumiserän 2/25 alokkaat osastoidaan kolmen ensimmäisen palvelusviikon ajaksi hengitystieinfektioiden leviämisen alhaisena pitämiseksi ja mahdollisten tartuntojen rajaamiseksi sekä palvelus- ja terveysturvallisuuden takaamiseksi, kertoo Puolustusvoimat tiedotteessaan.

Osastointi tarkoittaa alokkaiden jakamista toisistaan erillään pidettäviin osastoihin. Lisäksi yhteistiloissa käytetään kasvomaskeja. Muilta osin varusmieskoulutus jatkuu normaalisti, eikä osastointi vaikuta esimerkiksi lomiin. Läheistenpäivien järjestämisestä päätetään joukko-osastokohtaisesti.

Alokkaat saavat lisätietoja ja -ohjeita hengitystieinfektioiden torjumisesta palveluksen alkaessa omasta joukko-osastostaan.