Uuden sotakomentajan piina: Vladimir Putin vaatii voittoa

Venäjän puolustusministeriö on ilmoittanut Ukrainan sotilasoperaation komentajan jälleen vaihtuneen.

Asevoimien komentaja, yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimov johtaa jatkossa Ukrainaan sijoitettuja joukkoja. Aiempi komentaja, kenraali Sergei Surovikin nimitettiin ilmavoimien komentajaksi.

Maan puolustusministeriön mukaan vaihdos liittyy ”käsillä olevien tehtävien laajenemiseen”. Muutoksen on katsottu kertovan operaatioon liittyvistä ongelmista.

City College of New Yorkin emeritusprofessori Rajan Menon uskoo Gerasimovin joutuneen erittäin kiusalliseen tilanteeseen.

– Hän on yleisesikuntapäällikkö, eli hän käytännössä valvoo koko Venäjän asevoimia. Hänelle on nyt annettu tehtäväksi myös [presidentti Vladimir] Putinin sodan pyörittäminen Ukrainassa, Rajan Menon tviittaa.

– Hän saa Putinista kärsimättömän, ylimielisen ja mikromanageroivan pomon, joka mielellään syyttää muita sodasta, joka on mennyt penkin alle jo syyskuun alkupuolelta lähtien.

Valeri Gerasimovin uskotaan ajautuvan ristiriitoihin ja mahdolliseen valtakamppailuun Wagner-palkkasotureita johtavan Jevgeni Prigozhinin ja Tshetshenian diktaattori Ramzan Kadyrovin kanssa. Emeritusprofessori huomauttaa, että molemmat voimahahmot johtavat omia yksityisarmeijoitaan ja ovat suhtautuneet kriittisesti Venäjän asevoimien johtoon.

Jo kolme eri komentajaa on saanut potkut Ukrainan sotatoimien johdosta.

– Ei ole syytä uskoa, etteikö Gerasimovia odottaisi sama kohtalo, paitsi jos hän saa aikaan merkittävän onnistumisen – ja ehkä jopa tällöin, sillä hän kilpailisi parrasvaloista muiden toimijoiden kanssa, Rajan Menon sanoo.

Vladimir Putin odottaa uudelta komentajaltaan voittoa ennen helmikuun loppua, jolloin sodan alkamisesta tulee kuluneeksi vuosi.

– Tämä päivämäärä lähestyy vauhdilla, Menon toteaa.

3/5 In Yevgeny Prigozhin and Ramzan Kadyrov, each with their private armies, he has political ambitious, ruthless operators who been less than complimentary toward the RUS military’s record in Ukraine and will doubtless have him in their sights.

— Rajan Menon (@rajan_menon_) January 12, 2023