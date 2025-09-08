Uudella ruotsalaisohjuksella torjutaan drooniparvia

Ruotsalainen lentokone- ja puolustusteollisuusyhtiö Saab kertoo tuovansa markkinoille uuden droonien torjuntaan kehitetyn Nimbrix-ohjuksen. Sen on määrä tarjota kustannustehokas ratkaisu Ukrainan taistelukentillä massamaisesti käytettyjen miehittämättömien ilma-alusten tuhoamiseen.
Saab aikoo esitellä uuden laukaise ja unohda -konseptiin perustuvan asejärjestelmänsä Lontoossa ensi viikolla järjestettävillä DSEI UK -messuilla, ja ensimmäisten toimitusten on määrä tapahtua vuoden 2026 aikana.
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on käynnistänyt maiden välisen innovaatioiden kilpajuoksun, jossa molemmat saattavat käyttää päivässä jopa tuhansia drooneja, joiden kappalehinta on Defense News -verkkojulkaisun mukaan usein alle tuhat euroa.
Vastatakseen tähän haasteeseen sekä eri maiden asevoimat että puolustusalan yritykset etsivät kuumeisesti kustannustehokkaita vastatoimia sirpaleita sisältävistä taistelukärjistä lasereihin ja radiotaajuusaseisiin.
– Nimbrix on vastauksemme viime vuosina kasvaneeseen miehittämättömien ilma-alusten uhkaan. Se on kustannustehokas, mikä on kriittisen tärkeää, kun otetaan huomioon UAS-järjestelmien (miehittämättömien asejärjestelmien) yleistyminen taistelukentällä, Saabin ohjusjärjestelmäliiketoiminnan johtaja Stefan Öberg sanoo yhtiön tiedotteessa.
Saabin kehittämä ohjus sisältää infrapunakohdistimen sekä räjähdysherkän sirpale-elementin, jota voidaan käyttää drooniparvia vastaan jopa 5 kilometrin etäisyydeltä.
Drooniparvet ovat miehittämättömien ilma-alusten muodostaman uhan kehittynyt muoto, jota sekä Ukrainan että Venäjän joukot käyttävät yhä enemmän vastustajan puolustuksen heikentämiseen.
Ranskalainen puolustusteollisuusyhtiö Thales esitteli jo viime vuonna Pariisin Eurosatory-messuilla ohjuksen, joka on suunniteltu nimenomaan parvien torjumiseen, Defense News raportoi.
Maasta laukaistavaa Nimbrix-ohjusta voidaan Saabin mukaan käyttää itsenäisenä järjestelmänä joko ajoneuvoalustalta, kiinteässä kokoonpanossa tai osana laajempaa ilmapuolustusjärjestelmää johtamisjärjestelmineen.