Saab esitteli uutuusohjusta markkinointivideolla. YouTube / Saab

Uudella ruotsalaisohjuksella torjutaan drooniparvia

Saabin kehittämää asejärjestelmää luonnehditaan kustannustehokkaaksi vastaukseksi kasvavaan uhkaan.
Ruotsalainen lentokone- ja puolustusteollisuusyhtiö Saab kertoo tuovansa markkinoille uuden droonien torjuntaan kehitetyn Nimbrix-ohjuksen. Sen on määrä tarjota kustannustehokas ratkaisu Ukrainan taistelukentillä massamaisesti käytettyjen miehittämättömien ilma-alusten tuhoamiseen.

Saab aikoo esitellä uuden laukaise ja unohda -konseptiin perustuvan asejärjestelmänsä Lontoossa ensi viikolla järjestettävillä DSEI UK -messuilla, ja ensimmäisten toimitusten on määrä tapahtua vuoden 2026 aikana.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on käynnistänyt maiden välisen innovaatioiden kilpajuoksun, jossa molemmat saattavat käyttää päivässä jopa tuhansia drooneja, joiden kappalehinta on Defense News -verkkojulkaisun mukaan usein alle tuhat euroa.

Vastatakseen tähän haasteeseen sekä eri maiden asevoimat että puolustusalan yritykset etsivät kuumeisesti kustannustehokkaita vastatoimia sirpaleita sisältävistä taistelukärjistä lasereihin ja radiotaajuusaseisiin.

– Nimbrix on vastauksemme viime vuosina kasvaneeseen miehittämättömien ilma-alusten uhkaan. Se on kustannustehokas, mikä on kriittisen tärkeää, kun otetaan huomioon UAS-järjestelmien (miehittämättömien asejärjestelmien) yleistyminen taistelukentällä, Saabin ohjusjärjestelmäliiketoiminnan johtaja Stefan Öberg sanoo yhtiön tiedotteessa.

Saabin kehittämä ohjus sisältää infrapunakohdistimen sekä räjähdysherkän sirpale-elementin, jota voidaan käyttää drooniparvia vastaan jopa 5 kilometrin etäisyydeltä.

Drooniparvet ovat miehittämättömien ilma-alusten muodostaman uhan kehittynyt muoto, jota sekä Ukrainan että Venäjän joukot käyttävät yhä enemmän vastustajan puolustuksen heikentämiseen.

Ranskalainen puolustusteollisuusyhtiö Thales esitteli jo viime vuonna Pariisin Eurosatory-messuilla ohjuksen, joka on suunniteltu nimenomaan parvien torjumiseen, Defense News raportoi.

Maasta laukaistavaa Nimbrix-ohjusta voidaan Saabin mukaan käyttää itsenäisenä järjestelmänä joko ajoneuvoalustalta, kiinteässä kokoonpanossa tai osana laajempaa ilmapuolustusjärjestelmää johtamisjärjestelmineen.

