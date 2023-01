USU: Yli puoli miljoonaa koronarokotetta joudutaan pian hävittämään

Uutissuomalaisen mukaan Suomessa joudutaan pian hävittämään 572 000 koronarokoteannosta. Syynä on rokotteiden vanhentuminen. Vanhentuvista rokotteista valtaosa on alkuperäistä Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta.

Suomessa on tällä hetkellä varastossa noin 4,5 miljoonaa koronarokoteannosta, joista käyttökelpoisia on käytännössä yli 3,6 miljoonaa. Pian vanhentuvien rokotteiden lisäksi varastossa on noin 280 000 lasten rokotetta, joissa säilyvyysaikaa on yhä jäljellä mutta joille ei nykysuositusten mukaan ole juuri käyttöä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio toteaa, että jälkikäteen katsoen rokotteita hankittiin yli oman tarpeen. Rokotehankintoja tehtäessä ei kuitenkaan tiedetty, millaiseksi koronatilanne kehittyy ja kuinka laajoja rokotuksia tarvitaan.

– Tilanteen muututtua rokotteita on jäänyt käyttämättä. Omikron on aiheuttanut huomattavasti vähemmän vakavia tapauksia kuin aiemmat variantit, ja tänä vuonna on saatu lisätietoa siitä, että rokotesuoja vakavia tautitapauksia vastaan säilyy erinomaisen hyvin, Kontio kertoo Uutissuomalaiselle.

Osa käyttämättä jääneistä rokotteista on lahjoitettu köyhiin maihin. Kontion mukaan halukkuus lahjoitusten vastaanottamiseen on kuitenkin ollut vuoden 2021 jälkeen todella vähäistä. Lahjoitusten haasteina ovat koko ajan olleet rokotteiden kylmäsäilytys ja logistiikka.

Yksityiset terveydenhuollon toimijat voivat Kontion mukaan tästä viikosta alkaen olla yhteydessä hyvinvointialueisiin ja kertoa, minkä verran haluavat koronarokotteita käyttöönsä. Taustalla on valtioneuvoston jouluviikolla tekemä päätös, jonka mukaan koronarokotteita luovutetaan jatkossa myös yksityisille terveydenhuollon toimijoille.