USU: Valtuutetun mukaan Teemu Keskisarjan puheet olivat rasistisia

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltusen mukaan perussuomalaisten varapuheenjohtajan, kansanedustaja Teemu Keskisarjan puheet Ylen A-Studiossa viime viikolla olivat rasistisia.

– Jos katsoo hallituksen yhdenvertaisuustiedonantoon kirjattua rasismin määritelmää, niin kyllä. Puheissa leimattiin ihmisryhmä ja puhuttiin siitä alempiarvoisena, viime kuussa tehtävässään aloittanut Hiltunen sanoo Uutissuomalaiselle.

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle on tehty Keskisarjan puheista useita kanteluita. Valtuutettu pohtii, ylittyykö asiassa esimerkiksi rikosprosessin aloittamiskynnys.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus sitoutui rasismin nollatoleranssiin jo kaksi vuotta sitten, mutta asiaan liittyviä kohuja on ollut useita. Pitäisikö valtioneuvoston keksiä jotain jämäkämpää?

– Yhdenvertaisuustiedonannossa painotettiin jo, että teot ovat tärkeitä. EU:ssa on linjattu, että yhdenvertaisuusvaltuutettujen asemaa pitää vahvistaa, Hiltunen sanoo.

Hänen mukaansa hallituskohu osoittaa, että Suomessa on paljon avointa ja piilotettua rasismia.

– Tutkimuksetkin sen kertovat, ja se on tullut ihmisille nyt selväksi.

EU:n perusoikeusviraston Suomessa 2022 haastattelemista afrikkalaistaustaisista jopa 43 prosenttia kertoi kokeneensa rasistista häirintää viimeksi kuluneen vuoden aikana. Osuus on suurempi kuin yhdessäkään tutkituista maista.

Hiltunen ei myöskään kannata viime aikoina julkisuudessa esiintyneitä huivikieltoehdotuksia. Esimerkiksi sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on sanonut, etteivät burkat ja niqabit sovi kouluihin.

– Joka naisella pitää olla oikeus päättää, miten pukeutuu. Meidän pitäisi puuttua ongelman juurisyihin – jos esimerkiksi suku pyrkii kontrolloimaan jäsenensä elämää – eikä siihen, miten joku pukeutuu, Hiltunen sanoo.