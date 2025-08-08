USU: Vain kolme puoluetta sitoutuu rahaministeriön sopeutustavoitteeseen

Eduskuntapuolueista vain kokoomus, keskusta ja kristillisdemokraatit sitoutuvat valtiovarainministeriön sopeutustavoitteeseen ensi vaalikaudelle.

Tämä selviää Uutissuomalaisen kyselystä eduskuntapuolueiden ryhmänjohtajille. Muissa puolueissa ei haluta sitoutua vielä yksittäisiin lukuihin.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen arvioi kesäkuussa, että julkista taloutta on sopeutettava 6–10 miljardilla eurolla ensi vaalikaudella.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jukka Kopran mukaan kokoomuksen ryhmä on sitoutunut julkisen talouden tervehdyttämiseen, koska puolue haluaa turvata hyvinvointiyhteiskunnan myös tuleville sukupolville.

Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi sanoo, että keskusta sitoutuu sopeutustavoitteeseen. Lopullinen sopeutuksen tarve selviää kuitenkin myöhemmin.

Perussuomalaisten Jani Mäkelän mukaan puolue on aina valmis vastuulliseen talouden pitoon, mutta hän ei vielä “lähde niittaamaan kiinni mitään tiettyjä summia”.

SDP:n Tytti Tuppurainen vastaa, että SDP on sitoutunut julkisen talouden sopeuttamiseen ja on valmis tekemään merkittäviä menosäästöjä. Niiden lisäksi pitäisi tarkastella myös verotusta ja tehdä rakenteellisia uudistuksia.

– Tulevan vaalikauden sopeutustarpeen kokoluokkaan ja aikatauluun voidaan ottaa tarkemmin kantaa loppusyksystä 2026 silloisen ennusteen ja viimeisimmän tiedon pohjalta.