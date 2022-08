USU: Uusista koronalääkkeistä määrätty potilaille vain pieni osuus

Suomeen saatiin ensimmäiset koronaviruslääkkeet heinäkuussa, mutta sairaanhoitopiireistä raportoidaan hoidon aloittamisen vaikeuksista.

Koronaviruslääke Paxlovid on suun kautta otettava koronaviruslääke, jota myönnetään yli 18-vuotiaille, jotka kuuluvat riskiryhmään saada vakava koronavirustauti. Lääke voidaan myöntää tartunnan toteamisen jälkeen.

Toistaiseksi Paxlovidia on määrätty potilaille hyvin pieni osuus siitä määrästä, jota sairaanhoitopiireissä on käytettävissä, kertoo Uutissuomalainen.

USU:n selvityksen mukaan esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on potilaille määrätty vain kolme prosenttia saataville olevista Paxlovid-lääkkeistä.

Enimmillään lääkettä on määrätty Lapissa, 30 prosenttia saadusta lääkemäärästä. Muista sairaanhoitopiireistä raportoidaan lääkettä määrätyn 10–15 prosenttia varastomääristä.

– Lääkettä on kaikkialla kulunut paljon vähemmän kuin luultiin, kommentoi Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Pekka Suomalainen.

Lääkkeen määrääminen ja hoidon aloittaminen koetaan sairaanhoitopiireissä hankalaksi.

Paxlovidin kohderyhmä on hyvin rajattu, sen saamiseksi vaaditaan virallinen koronavirustesti ja lääkitys on aloitettava viiden päivän kuluessa oireiden alkamisesta.

Tietoisuus lääkkeestä potilaiden keskuudessa on alhainen ja tiedotusta tulisi tehostaa:

- Tärkeintä on, että niin erikoissairaanhoidon kuin perusterveydenhuollon seurannassa olevat kohderyhmien potilaat tavoitetaan ja he tietävät, että heillä on tähän mahdollisuus ja mihin heidän pitää ottaa yhteyttä, sanoo Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Moni sairaanhoitopiiri toivoo kansallista tiedottamista lääkkeestä. Tiedottamisessa sairaanhoitopiirien välillä on paljon eroja.