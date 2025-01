USU: Uudenvuoden ilotulitteista yli 200 rikosilmoitusta

Uudenvuoden ja sitä edeltäneiden päivien ilotulitteista on tehty 231 rikosilmoitusta. Asiasta kertoo Uutissuomalainen.

Luku sisältää koko Suomen alueen ja sisältää kaikki ilotulitteisiin, raketteihin ja räjähteisiin liittyvät rikosilmoitukset 27. joulukuuta ja 1. tammikuuta väliseltä ajalta.

– Rikosilmoituksia alkoi tulla heti, kun ilotulitteiden myynti alkoi uuttavuotta edeltävänä perjantaina, komisario Sami Joutjärvi Itä-Suomen poliisista kertoo USU:lle.

Tyypillinen rikosnimike on vahingonteko. Yleisin vahingonteko on ilotulitteilla räjäytetty postilaatikko. Lisäksi rikosnimikkeinä on räjähdesäännösten rikkomisia, ilotulitteiden varomatonta käsittelyä sekä järjestyslakirikkomuksia.

– Räjähdesäännöksiä rikottiin käyttämällä ilotulitteita uudenvuoden yön klo 18–02 ulkopuolella tai kielletyllä alueella. Myös alaikäisillä tai päihtyneillä oli ilotulitteita käytössään, Joutjärvi kertoo.

Lisäksi raketteja ammuttiin kohti rakennuksia, ajoneuvoja ja ihmisiä.

USU kysyi Suomen eri poliisilaitoksilta myös sähköpostitse ilotulituksista aiheutuneista hälytyksistä. Itä-Suomen alueella poliisilla oli uudenvuodenyönä 60 ilotulitteisiin liittyvää tehtävää.

Helsingin poliisi sai 120 ilotulituksiin liittyvää ilmoitusta hätäkeskuksesta 31.12. aamun ja vuoden ensimmäisen päivän iltapäivän välisenä aikana. Länsi-Uudenmaan poliisilla oli noin sata ilotulitteisiin liittyvää poliisitehtävää uudenvuodenaattona ja -päivänä.