USU: Uudelle syyhylääkkeelle haettiin myyntilupaa

Uudesta syyhylääkkeestä on tehty ensimmäinen myyntilupahakemus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan, kertoo Uutissuomalainen.

Fimean käsiteltävänä on yksi hakemus lääkevalmisteesta, joka sisältää bentsyylibentsoaattia. Kyse on iholle levitettävästä emulsiovoiteesta.

Hakemus saapui Fimeaan 28. maaliskuuta, ja kyseessä on tunnustamismenettelyn hakemus. Tunnustamismenettelyllä tarkoitetaan toisen EU:n jäsenvaltion myöntämän myyntiluvan tunnustamista.

Yksikön päällikkö Leena Pietilä Fimeasta kertoo, että normaali tunnustamisprosessi kestää 60–90 vuorokautta. Lisäksi varataan 30 vuorokautta tekstikäännösten tarkastamiseen.

– Tarvittaessa menettely voidaan pyörittää nopeammin. Tunnustamismenettely voidaan yleisesti pyörittää hyvinkin nopealla aikataululla, jos jäsenvaltiot näin sopivat, Pietilä kertoo USU:lle.

Bentsyaalibentsoaattia sisältävää syyhylääkettä on toivottu Suomen markkinoille, koska syyhytapausten määrä on lisääntynyt merkittävästi ja lääkäreiden havaintojen mukaan yleisimpänä hoitona käytetty permetriinivoide ei enää tehoa kaikilla potilailla.

Suomessa syyhyn hoidossa käytetään ilman reseptiä myytävää permetriinivoidetta ja reseptillä saatavia ivermektiinitabletteja. Lisäksi reseptillä on mahdollista saada apteekissa sekoitettavaa rikkivoidetta. Bentsyylibentsoaattia on toistaiseksi ollut Suomessa saatavilla vain erityisluvallisena valmisteena, joka on vaatinut reseptin ja Fimean erityisluvan.