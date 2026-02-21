USU: Tärkeä rokotus on voimassa yllättävän harvalla

Jäykkäkouristusrokotusten kattavuus on huono Suomen aikuisväestössä, kertoo Uutissuomalainen. 25-vuotiaista jäykkäkouristusrokotus on voimassa vain noin 30 prosentilla, 45-vuotiaista 20:lla ja 65-vuotiaista 25 prosentilla, THL:stä kerrotaan.
Lapset saavat jäykkäkouristusrokotuksen neuvolassa ja koulussa, mutta aikuiset tarvitsevat tehosteen juuri 25-, 45- ja 65-vuotiaina. Rokotus on ilmainen, mutta sen ottaminen on omalla vastuulla. Omakanta-mobiilisovellus on alkanut tänä keväänä muistuttaa aikuisia rokotteen ottamisesta, USU kertoo.
– Hyvällä tuurilla olemme selvinneet niin, että jäykkäkouristustapauksia on ollut vain noin yksi vuodessa. Kuitenkin 2000-luvulla neljä ihmistä on kuollut Suomessa jäykkäkouristuksen takia, sanoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.
Jäykkäkouristus on henkeä uhkaava tauti, jonka aiheuttaa Clostridium tetani -bakteerin myrkky. Tartunnan voi saada esimerkiksi maaperästä haavan, ihorikon tai eläimen pureman kautta, eikä noin kolmannes sairastuneista THL:n mukaan edes muista saaneensa haavaa. Ainoa suoja taudilta on rokote.
USU:n selvityksestä käy ilmi, että myös lasten rokotussuoja on viime vuosien aikana heikentynyt Suomessa. Kokonaan rokottamattomien lasten osuus nousi vuosien 2015–2022 välillä 1,2 prosentista 1,9 prosenttiin. Määrä on yhä pieni, mutta tilanteeseen on puututtava, kehottaa THL:n Kontio.