USU: Suomeen tulossa uusi vaalialue

Hallitus aikoo esittää, että Lapin ja Oulun vaalipiirit muodostaisivat yhteisen vaalialueen. Asiasta kertoo Uutissuomalainen.
Hallituksen sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmä päättää asiasta torstaina kirjallisessa menettelyssä.
Vaalialueella ehdokkaat asetettaisiin edelleen vaalipiireittäin ja äänestäjät äänestäisivät oman vaalipiirinsä ehdokkaita. Puolueet tai valitsijayhdistykset saisivat paikkoja vaalialueen tuloksen mukaisesti. Vaalialueella vaalipiireistä tulisi valituksi jatkossakin se määrä edustajia, joka vaalipiirille sen alueella asuvien Suomen kansalaisten lukumäärän perusteella määräytyy.
Parlamentaarinen vaalialuetyöryhmä esitti tammikuussa vaalialueen perustamista vaalien suhteellisuuden parantamiseksi niissä vaalipiireissä, joissa piilevä äänikynnys on erityisen korkea. Työryhmä kiinnitti huomiota erityisesti Lapin ja Oulun vaalipiireihin.
Työryhmän mukaan vaalialuemalli voisi jatkossa koskea myös muita vaalipiirejä, jos niistä valittavien kansanedustajien määrä jää alle kahdeksaan.
Työryhmän näkemyksen mukaan vaalialuemalli edellyttäisi perustuslain muutosta. Perustuslain säätämisjärjestyksen takia vaalialuemalli koskee aikaisintaan vuoden 2031 eduskuntavaaleja.
Keskusta jätti ainoana puolueena eriävän mielipiteen työryhmän loppuraporttiin.
Uudistus on osa Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelmaa.