USU: Suomalaisten usko Naton turvaan horjuu

Hieman alle puolet suomalaisista luottaa Natoon Euroopan ja Suomen turvallisuuden takaajana.

Tämä käy ilmi Uutissuomalaisen USU-gallupista.

USU-gallupin mukaan Natoon luottaa 46 prosenttia ja ei luota 32 prosenttia suomalaisista. Vastaajista 22 prosenttia ei osaa ottaa kantaa kysymykseen.

Nato on joutunut poikkeukselliseen tilanteeseen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kyseenalaistanut Natoa ja muun muassa havittelee Nato-maa Tanskalle kuuluvaa Grönlantia.

Vanhempi tutkija Iro Särkkä Ulkopoliittisesta instituutista arvioi, että USU-gallupin tuloksiin vaikuttaa epäluottamus Yhdysvaltojen nykyhallintoa kohtaan.

Miehet luottavat Natoon enemmän kuin naiset. Miehistä Natoon luottaa 55 prosenttia ja naisista 37 prosenttia. Särkän mukaan tulokset kertovat siitä, että miehet ja naiset käsittävät turvallisuuden osittain eri tavalla.

– Nato edustaa miehille kovaa turvallisuutta, ja siihen Nato nimenomaan vastaa. Naiset usein ymmärtävät turvallisuuden laajemmin. Jos ihmisellä ei ole kovan turvallisuuden peruskoulua, kuten asepalvelusta, suoritettuna, nämä teemat voivat jäädä etäisiksi eikä niitä jakseta niin seurata, Särkkä sanoo USU:lle.

Gallup-tutkimuksen on tehnyt Uutissuomalaisen toimeksiannosta Iro Research Oy. Verkkokyselyyn 20.–28.1.2026 vastasi tuhat suomalaista, jotka edustavat valtakunnallisesti 18 vuotta täyttäneitä mannersuomalaisia. Tutkimuksen kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Pyöristyksistä johtuen osuuksien yhteenlaskettu kokonaismäärä voi olla yli tai alle 100 prosenttia.