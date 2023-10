USU: Suomalaiset eivät muuttaisi presidentin valtaoikeuksia

Uutissuomalaisen teettämässä gallupissa 69 prosenttia kansalaisista on sitä mieltä, että presidentin valtaoikeudet pitäisi pitää ennallaan.

Valtaoikeuksien lisäämistä kannattaa 20 prosenttia ja vähentämistä kolme prosenttia suomalaisista. Kahdeksan prosenttia ei osaa sanoa, mitä valtaoikeuksille pitäisi tehdä.

Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund on tuloksista ”ehkä hieman surullinen”.

– Näin täytyy politiikan tutkijana ja demokratian puolestapuhujana sanoa. On surullista, jos viidennes suomalaisista haluaa melkein kontrollin ulottumattomissa olevalle presidentille lisää valtaa ja vain kolme prosenttia on sitä halukas vähentämään. Se on yllättävän pieni lukema.

Presidentin valtaoikeuksien säilyttäminen nykyisellään on suosituin vastausvaihtoehto kaikissa vastaajaryhmissä. Valtaoikeuksien kasvattaminen on puolestaan kaikissa vastaajaryhmissä suositumpi vaihtoehto kuin niiden karsiminen.

Lisää valtaoikeuksia haluavien osuus on suurin iäkkäimpien, pienituloisimpien ja vähiten koulutettujen keskuudessa. Vastaavasti nuorimmissa, hyvätuloisimmissa ja koulutetuimmissa vastaajaryhmissä valtaoikeuksien lisäämisen kannatus on pienintä.

Tietoykkösen toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä tuhat suomalaista 12.–20. syyskuuta. Tutkimuksen kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.