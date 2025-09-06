Verkkouutiset

USU: Sote-palveluihin tyytyväisten osuus kasvanut vain yhden prosenttiyksikön

Neutraalisti palveluihin suhtautuu hiukan yli viidennes.
Uutissuomalaisen teettämän kyselyn mukaan hivenen yli kolmannes suomalaisista on tyytyväisiä itsensä tai läheisensä hyvinvointialueelta saamiin sote-palveluihin, mutta kolmannes on myös melko tai erittäin tyytymättömiä niihin.

Tyytyväisten osuus on gallupin mukaan 34 prosenttia. Erittäin tyytyväisiä on seitsemän prosenttia ja melko tyytyväisiä 27 prosenttia. Vastaajista 33 prosenttia taas on melko tai erittäin tyytymättömiä palveluihin.

Tyytymättömien osuus on laskenut vuodessa jonkin verran, 37 prosentista 33 prosenttiin. Varsinkin erittäin tyytymättömien osuus on vähentynyt.

Sen sijaan sote-palveluihin tyytyväisten osuus on kasvanut vuodessa vain yhden prosenttiyksikön 34 prosenttiin.

Hyvinvointialueyhtiö Hyvilin toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi arvioi, että tulokset kertovat siitä, että suurimmat kasvukivut hyvinvointialueiden käynnistämisessä on pystytty poistamaan.

– Vielä ei kuitenkaan ole päästy tavoitteen mukaiselle hyvälle tasolle, mikä näkyy siinä, että tyytyväisten osuus on pysynyt suunnilleen samana, Korkiakoski-Västi sanoo Uutissuomalaiselle.

Gallupin mukaan neutraalisti palveluihin suhtautuu hiukan yli viidennes. Vastaajista 11 prosenttia ei osannut ottaa kantaa kysymykseen.

Tietoykkösen toteuttamaan gallupiin vastasi tuhat suomalaista 18.–26. elokuuta. Tutkimuksen kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

