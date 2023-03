USU: Sähköhyvitysten maksaminen voi alkaa

Sähköyhtiöt voivat aloittaa sähköhyvitysten tekemisen asiakkailleen, koska Euroopan komissio on hyväksynyt sähköhyvityksen valtiontukena. Asiasta kertoo Uutissuomalainen.

Uuden sähköhyvitystä koskevan lain mukaan sähköhyvitysten toteuttaminen vaatii Euroopan komission hyväksynnän.

Euroopan komissio hyväksyi torstaina Suomen esittämän yhteensä miljardin euron järjestelyn, jolla yrityksiä tuetaan Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta. Komissio katsoi Suomen järjestelyn täyttävän valtiontuen tilapäisissä kriisi- ja siirtymäpuitteissa asetetut edellytykset.

Hyväksytyn järjestelyn toinen tukimuoto on sähköhyvitys, jonka kokonaismäärä on 400 miljoonaa euroa. Toinen järjestelyyn kuuluva tukimuoto on yhteensä 600 miljoonan euron suuruinen valtion takaamien lainojen muodossa annettava maksuvalmiustuki sähköyhtiöille, joilla on tällä hetkellä maksuvalmiusongelmia, koska asiakkaiden laskuihin on myönnetty lisää maksuaikaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan komission hyväksynnän piti tulla alun perin jo viime viikolla. Valtiontukihyväksynnän viipyminen on jo johtanut marras–joulukuun sähköenergialaskuihin perustuvien sähkötukihyvitysten lykkääntymisiin.

Energiateollisuus ry:n energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa arvioi USU:lle keskiviikkona, että puuttuvan hyväksynnän takia jopa kymmenien tuhansien suomalaisten sähköhyvitykset ovat voineet myöhästyä. Sähköhyvitykset eivät ole ehtineet mukaan huhtikuun alkupäivinä erääntyviin sähkölaskuihin, joita on jo lähetetty asiakkaille.

Lain mukaan tuen ensimmäinen erä pitää maksaa viimeistään huhtikuussa tai seuraavalla mahdollisella laskulla, jos laskutusvälin takia laskua ei toimiteta huhtikuussa.