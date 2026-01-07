USU: Paikallinen sopiminen laajeni, näin monta sopimusta tehtiin

Työsuojeluviranomainen käsitteli viime vuonna yhteensä 154 järjestäytymättömissä yrityksissä tehtyä paikallista sopimusta, kertoo Uutissuomalainen. Yhdellä yrityksellä voi olla useampi sopimus.

Juristi Aki Eriksson Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosastolta pitää määrää maltillisena. Sopimuksia alkoi tulla vuoden aikana kiihtyvällä tahdilla. Vielä kesäkuun ensimmäisen viikon jälkeen sopimuksia oli tehty vasta 24.

Paikallinen sopiminen laajeni viime vuoden alussa myös työnantajaliittoon kuulumattomiin yrityksiin. Työsuojeluviranomaisen tehtäväksi tuli valvoa niitä.

Työnantajaliittoon kuuluvissa yrityksissä on jo aiemminkin voitu sopia paikallisesti työehdoista työehtosopimusten (tes) sallimissa rajoissa.

Eniten paikallisia sopimuksia tuli tarkastettavaksi teollisuuden ja kaupan alan yrityksistä. Erikssonin mukaan teknologiateollisuuden yritykset tekivät paljon paikallisia sopimuksia jo kesään mennessä. Kesän jälkeen sopimuksia alkoi tulla etenkin kaupan alan pieniltä toimijoilta.

Eriksson kertoo, että monissa pienissä K-kaupoissa on poistettu palkattomia ruokataukoja. Työpäivän pituus lyhenee, mutta ruokailu pitää hoitaa työn ohessa.

Myös pyhäpäivien tuomia arkivapaita on siirretty paikallisesti sopien viikonloppujen yhteyteen. Esimerkiksi helatorstain vapaa on siirretty perjantaille tai loppiaisen vapaa maanantaille.