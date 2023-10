USU: Mika Lintilään kohdistuneen epäillyn tietomurron tutkinta on viivästynyt

Entiseen elinkeinoministeriin Mika Lintilään (kesk.) kohdistuneen epäillyn tietomurron tutkinta on viivästynyt keskusrikospoliisissa (KRP), kertoo Uutissuomalainen.

– Valitettavasti tämä tutkinta joutuu nyt odottamaan, koska olemme joutuneet priorisoimaan tutkintaamme vakavampaan rikollisuuteen, sanoo yksikön päällikkö, rikosylikomisario Marko Leponen KRP:stä.

Lintilän Whatsapp-tililtä lähetettiin helmikuussa silloista pääministeri Sanna Marinia (sd.) ja kansanedustaja Matias Mäkystä (sd.) pilkkaava meemikuva. Lintilä on sanonut, ettei hän lähettänyt viestiä itse. Hän on epäillyt, että joku on käyttänyt hänen puhelintaan ilman lupaa.

Whatsapp-jupakasta aloitettiin esitutkinta maaliskuussa syyttäjän päätöksellä. Perusteena oli asian yhteiskunnallinen merkitys. KRP tutkii asiaa yhä epäiltynä tietomurtona. KRP on kesän ja syksyn aikana analysoinut Lintilän puhelimesta muun muassa sähköisiä jälkiä.