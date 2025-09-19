USU: Mepit tyrmäävät EU:n kiistellyn CSAM-asetuksen

Suurin osa Suomen europarlamentaarikoista vastustaa EU:n kiistellyn CSAM-asetusehdotuksen nykyistä muotoilua, selviää Uutissuomalaisen (USU) kyselystä, johon vastasi kymmenen meppiä 15:stä.

Vain Katri Kulmuni (kesk.) kertoo suhtautuvansa asetukseen lähtökohtaisesti myönteisesti.

CSAM-asetus liittyy lasten seksuaalisen hyväksikäyttömateriaalin jakamisen estämiseen. Toteutuessaan asetus kaventaisi merkittävästi EU-kansalaisten yksityisen viestinnän suojaa. Mepit haluavat kitkeä lasten hyväksikäyttöä mutta niin, ettei ihmisten yksityisyyttä heikennettäisi liikaa.

Muun muassa Aura Salla (kok.) vastustaa ehdotettua asetusta.

– Tekoäly skannaisi kaikki viestimme. Tämä on kuin orwellilaisesta maailmasta tai autoritääristen Kiinan ja Venäjän käsikirjasta, Salla toteaa USU:lle.

Vasemmistoliiton Merja Kyllönen sanoo, että toteutusehdotus on mahdoton.

– Eikö tähän ongelmaan todella pääse käsiksi ilman kaikkien kansalaisten massavalvontaa? Yksityisyydensuojan täydellinen purkaminen ei tunnu oikeusvaltioperiaatteen mukaiselta, hän ihmettelee.

Katri Kulmuni suhtautuu lähtökohtaisesti asetukseen myönteisesti mutta huomauttaa, että kaikki valvonta luo mahdollisuuksia myös väärinkäytöksille.

– Tekoälyn käyttö seulonnan välineenä ei varmasti ole ongelmatonta sekään. Kuitenkin se, että jotain asiaa voidaan käyttää vääriin, ei ole aina riittävä peruste sille, että sitä ei käytettäisi ollenkaan.