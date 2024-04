USU: Itärajan ylittäneille myönnetty ensimmäiset turvapaikat

Maahanmuuttovirasto on tehnyt ensimmäiset myönteiset päätökset turvapaikanhakijoille, jotka ovat tulleet itärajan yli elokuun alun jälkeen, kertoo Uutissuomalainen.

– Myönteisiä päätöksiä on tehty kolme, kertoo turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen Uutissuomalaiselle.

Maahanmuuttovirasto ei kerro henkilöiden kansalaisuuksia, jotta yksittäistapaukset eivät ole tunnistettavissa. Kansalaisuudet kerrotaan, kun päätöksiä on tehty enemmän kuin viisi tietyn maan kansalaisille.

Lehtisen mukaan itärajan yli on saapunut elokuun alun jälkeen 1314 turvapaikanhakijaa, joista 285 on saanut päätöksen. Niistä kielteisiä on 82 ja rauenneita 200.

Kielteisten päätösten suuri määrä ja myönteisten päätösten pieni määrä johtuu siitä, että Maahanmuuttovirasto on käsitellyt ensin sellaiset hakemukset, joissa ei ole esitetty kansainvälisen suojelun perusteita tai perusteet ovat olleet heikkoja.

Kielteisiä turvapaikkapäätöksiä on annettu eniten irakilaisille, somalialaisille ja intialaisille. Yli viisi kielteistä päätöstä on tehty myös Egyptin, Algerian, Turkin ja Marokon kansalaisille.

Raukeamispäätöksistä lähes kaikki ovat tapauksia, joissa turvapaikanhakija on kadonnut vastaanottokeskuksesta. Kun turvapaikanhakijan olinpaikka on ollut tuntematon kaksi kuukautta, turvapaikkahakemus katsotaan rauenneeksi.

Moni kadonnut on jatkanut matkaa Suomesta muualle Eurooppaan.

– Muista EU-maista on tullut Suomelle 121 takaisinottopyyntöä elokuun alun jälkeen itärajan ylittäneistä henkilöistä, Lehtinen kertoo.

Valtaosa takaisinottopyynnöistä koskee Syyrian kansalaisia. Seuraavaksi eniten pyyntöjä on Marokon ja Irakin kansalaisista.

Takaisinottopyynnöt perustuvat EU:n Dublinin sopimukseen, jonka mukaan turvapaikkahakemus käsitellään vain yhdessä maassa, joka voi olla toinen EU-valtio, Norja, Islanti, Sveitsi tai Liechtenstein.

Vastuu hakemuksen käsittelystä kuuluu pääsääntöisesti sille maalle, josta henkilö on ensimmäisenä hakenut turvapaikkaa. Jos turvapaikanhakijan perheenjäsen on jo saanut turvapaikan toisessa valtiossa, hakemuksen tutkinta voidaan siirtää samaan maahan.

– Vastaanottokeskuksista kadonneiksi merkittyjä on nyt kaikkiaan 266 henkilöä, Lehtinen kertoo.

Heistä eniten, 130, on syyrialaisia.

Lehtisen mukaan Suomi on hyväksynyt lähes kaikki takaisinottopyynnöt. Vain yksittäisissä tapauksissa edellytykset vastaanotolle eivät ole täyttyneet, joten niistä on kieltäydytty.