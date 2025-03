USU: Hallitus muokkaa valinnanvapauskokeilua

Hallitus tekee pieniä laajennuksia 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeiluun lausuntokierroksella saadun palautteen perusteella, kertoo Uutissuomalainen.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kertoo haastattelussa, että kokeilun piirissä olevien laboratoriokokeiden määrää aiotaan pienimuotoisesti lisätä ja tarkentaa, jotta ne kattaisivat yleisimmät tutkimukset. Hän ei kuitenkaan kerro tarkemmin, mitä laboratoriotutkimuksia olisi tulossa lisää.

– Haluamme, että kokeilun piirissä olevat tutkimukset ovat riittäviä, jotta potilaat voidaan hoitaa hyvin, hän toteaa.

Lisäksi lakiesitystä aiotaan todennäköisesti muuttaa niin, että lääkärikäynnin ja laboratoriotutkimusten omavastuu kuuluisi toimeentulotuen piiriin. Tähän asti toimeentulotuen menona ei ole hyväksytty yksityislääkäripalkkioiden kustannuksia.

– Muutos, jota tällä hetkellä analysoidaan ja pyritään saamaan esitykseen mukaan, on omavastuun lisääminen toimeentulotuessa hyväksyttäväksi menoksi, jotta kokeilu olisi mahdollisimman yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kaikille, Grahn-Laasonen sanoo.

Julkisessa terveydenhuollossa asiakas törmää aluksi hoidon tarpeen arviointiin, eivätkä läheskään kaikki halukkaat pääse lääkärin vastaanotolle. Valinnanvapauskokeilussa portinvartijaa ei ole, mikä on herättänyt huolta terveyspalveluiden häiriökysynnän lisääntymisestä.

Grahn-Laasosen mukaan itsenäinen hoitoon hakeutuminen on nimenomaan yksi asia, jota halutaan kokeilla.

– Lääkärille pääsyn vaikeus on asia, josta saan ministerinä eniten palautetta. Onko niin, että Suomessa on paikoin portinvartijuus mennyt jo liian pitkälle ja lääkärille pääsyyn on tehty liian suuria esteitä, hän pohtii.

Kokeilu astuu voimaan 1. syyskuuta ja kestää vuoden 2027 loppuun asti.