USU-gallup: Huumeiden käyttöhuoneiden kannattajia enemmän kuin vastustajia

Suurempi osa suomalaisista kannattaa kuin vastustaa valvottuja huumeiden käyttötiloja, ilmenee Uutissuomalaisen teettämästä USU-gallupista.

Kansalaisista 42 prosenttia on sitä mieltä, että Suomeen pitäisi perustaa valvottuja huumeiden käyttötiloja eli huumeiden käyttöhuoneita. 33 prosenttia vastustaa ajatusta. Joka neljäs eli 25 prosenttia ei osaa ottaa kantaa asiaan.

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio Helsingin yliopistosta pitää tulosta yllättävänä.

– Kannattajia on kaikkinensa selvästi enemmän kuin vastustajia. Mielestäni tulos on aika yllättävä, koska kyse on vaikeasta aiheesta ja keskustelu siitä on vielä uutta Suomessa, Nuotio sanoo USU:lle.

USU-gallupissa huumeiden käyttöhuoneita kannattavien osuus kasvaa sitä korkeammaksi mitä nuorempia vastaajat ovat. Alle 30-vuotiaista 59 prosenttia on sitä mieltä, että käyttöhuoneita pitäisi perustaa. Tämän ikäisistä ainoastaan 14 prosenttia vastustaa ajatusta.

Puoluekannan mukaan tarkasteltuna eniten käyttöhuoneiden vastustajia löytyy keskustan kannattajista (53 prosenttia) ja toiseksi eniten perussuomalaisten kannattajista (50 prosenttia). Selvästi muiden puolueiden kannattajia myönteisemmin käyttötiloihin suhtautuvat vasemmistoliiton (73 prosenttia) ja vihreiden kannattajat (76 prosenttia).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori Pekka Hakkaraisen ja Nuotion mukaan keskustan kannattajien vastustus liittynee siihen, että käyttöhuonekysymys koskee erityisesti suurimpia kaupunkeja. Tämä näkyy myös siinä, että Uudellamaalla huumeiden käyttöhuoneita kannatetaan muuta Suomea enemmän.

Tietoykkösen toteuttamaan USU-gallupiin vastasi tuhat suomalaista 16.–24. elokuuta. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.