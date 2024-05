USU: Elpymisvälineen rahat jakautuvat Suomessa epätasaisesti

Työ- ja elinkeinoministeriön Uutissuomalaiselle päivittämistä luvuista käy ilmi, että esimerkiksi Uusimaa ja Satakunta saavat rahoista enemmän kuin ne saisivat, jos avustukset jaettaisiin asukaslukuun suhteutettuina.

Uudenmaan RRF-potti ministeriön myöntämästä rahoituksesta on 36,7 prosenttia, kun maakunnassa asuu hieman alle kolmannes suomalaisista. Uudenmaan saama summa on noin 260 miljoonaa euroa.

Satakunta on saanut rahoituksesta reilun kymmenesosan, vaikka satakuntalaisia on alle neljä prosenttia Suomen väkiluvusta. 13. toukokuuta mennessä Satakunta on saanut noin 77 miljoonaa euroa.

Vähiten RRF-tukea on virrannut Etelä-Savoon ja Keski-Pohjanmaalle, alle 0,3 prosenttia kumpaankin. Molempien rahoitus on jäänyt alle kahteen miljoonaan euroon.

Toisaalta jotkut rahoituspäätökset on tilastoitu yrityksen pääkonttorin mukaan, mutta ne saattavat työllistää jossain toisessa maakunnassa. TEM:stä huomautetaan, ettei RRF-rahoitusta pyrittykään jakamaan alueellisesti vaan valtakunnallisesti.

RRF:n Suomen-rahoitus on noin kaksi miljardia euroa, ja siitä on myönnetty yhteensä jo noin puolitoista miljardia euroa. Väline luotiin alun perin koronapandemian seurausten hoitamiseksi, mutta sille on keksitty muitakin tarkoituksia. Rahoituskausi on 2021–2026, eikä sille luultavasti tule jatkoa.